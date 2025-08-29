Supporttekniker
2025-08-29
Randstad Digital letar nu efter en onsite-tekniker till en av våra kunder. Det är ett långsiktigt uppdrag med start under hösten
I den här rollen ingår både kontorssupport och support i produktion/lager. Fokus ligger på hårdvara, och du kommer att hantera allt från datorer, laptops och kringutrustning till truckdatorer och handscanners. Du blir en del av ett litet lokalt team, men kommer också att ha kollegor på distans. Tjänsten är 100% onsite.
Ansvarsområden
Hårdvarusupport av PC, laptops, kringutrustning, truckdatorer och handscanners.
Mjukvarusupport av kontorsapplikationer.
Installationer
Hantering av garantier, reparationer m.m.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som har några års tidigare erfarenhet av onsite-support, och trivs med att hjälpa användare. Om du även har erfarenhet av lager/produktionsmiljö är det meriterande.
Vi ser gärna att du har en IT-utbildning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att passa i rollen behöver du vara service minded, tekniskt kunnig och kommunikativ. Vi letar efter dig som gör det lilla extra för användarna, som följer upp och är engagerad i deras nöjdhet. Du behöver vara en person som tar tag i saker och slutför det du påbörjat.
Du behöver behärska svenska och engelska i tal och skrift.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Carolina på carolina.klockaregullesjo@randstad.se
