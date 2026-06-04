Hydraulikingenjör - Konsultuppdrag, Provning & Utveckling
Stiftelsen Institutet För Tillämpad Hydraulik / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskiningenjörsjobb i Örnsköldsvik
2026-06-04
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Institutet För Tillämpad Hydraulik i Örnsköldsvik
Vill du arbeta med avancerad hydraulik i en roll där du får kombinera teknik, problemlösning och utveckling?
Nu söker vi en hydraulikingenjör till vårt team. Hos oss får du arbeta med både externa och interna konsultuppdrag, teknisk provning och utveckling av framtidens utbildningar inom hydraulik.
Det här är en roll för dig som vill fördjupa dig inom hydraulik och samtidigt bidra till att utveckla branschens kompetens.
Om rollen
Som hydraulikingenjör hos oss arbetar du med en bred variation av uppdrag inom hydraulik och angränsande teknikområden. Du blir en del av ett team som stödjer industrin genom konsultverksamhet, provning, utbildning och teknisk utveckling.
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
Externa konsultuppdrag inom hydraulik
Interna utvecklingsprojekt och tekniska utredningar
Komponentprovning och funktionsverifiering
Arbete med teknisk renhet och renhetsanalyser
Framtagning och utveckling av utbildningsmaterial och kurser
Teknisk rådgivning till kunder och samarbetspartners
Rollen ger stora möjligheter att utvecklas utifrån dina intressen och styrkor. Beroende på din bakgrund kan fokus ligga mer på exempelvis provning, konsultverksamhet, teknisk utveckling eller utbildningsrelaterat arbete.Publiceringsdatum2026-06-04Bakgrund
Vi söker dig som har en teknisk utbildning och erfarenhet från industriell verksamhet.
Du har exempelvis:
Högskoleingenjör eller civilingenjör inom maskinteknik eller liknande
Erfarenhet av hydrauliska system och komponenter
Erfarenhet av konstruktion, provning, underhåll eller teknisk utveckling
God teknisk förståelse och intresse för problemlösning
Meriterande är erfarenhet inom:
Hydraulisk felsökning
Komponent- och systemprovning
Teknisk renhet och filtrering
Mobil hydraulik eller industrihydraulik
Utbildning eller teknisk dokumentation
Vi värdesätter nyfikenhet, initiativförmåga och viljan att fortsätta utvecklas tillsammans med oss.Om företaget
ITH bedriver utbildning, provning och konsultverksamhet inom hydraulik, el, underhåll, automation, elektroniklödning och mekanik.
Vi är en stiftelse med stark förankring i industrin. Bakom verksamheten står bland andra Bosch Rexroth, BAE Systems Hägglunds, MacGregor, Nordhydraulic, Valmet, Örnsköldsviks kommun och Swedish Fluid Motion Association.
Genom vår kombination av utbildning, laboratorieverksamhet och konsulttjänster bidrar vi till att utveckla och stärka kompetensen inom hydraulikbranschen.Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen till en verksamhet där teknisk kompetens, utveckling och samarbete står i centrum! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: jon.sandstrom@ith.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Institutet För Tillämpad Hydraulik
, http://www.ith.se
Sörbyvägen 1 (visa karta
)
891 61 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Jon Sandström jon.sandstrom@ith.se 066079851, 0706701225 Jobbnummer
9948956