Termialarbetare. Sommar!

Maluko personal & Logistik AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-06-04


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Stabil och kvalitetsmedveten?
Vi söker terminalarbetare under sommaren, till kunds verksamhet strax söder om stan.
Om rollen:
Arbetstid 00:00-08:30
Arbetet går ut på att nattetid sortera inkommande gods för vidare transport. Samt stapling av tomgods etc.
Arbetet kräver struktur och förmåga att planera din arbetsdag i ett högt tempo med högt ställda kvalitetskrav. Du skall trivas med fysiskt arbete och kunna hålla en positiv inställning till arbetsuppgifter och medarbetare.
Viktigt att kunna upprätthålla en god relation till kunder och anställda. Bidra till konstruktivitet, effektivitet och god stämning.
Behärskar det svenska språket i tal och skrift, håller ett vårdat yttre och har klipp i steget.
Vi erbjuder.
En trygg anställning i ett stabilt företag med kollektivavtal och lång branscherfarenhet. Ett inkluderande arbetsklimat med mångfald och högt i tak, där olika perspektiv värdesätts.
Om Maluko Personal & Logistik AB
Ett logistikföretag som väljer både uppdrag och medarbetare med omsorg. Vi tror på en hållbar arbetsmarknad och sätter alltid kvalitet med människan i fokus.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
E-post: jobb@maluko.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Terminal Årsta".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Maluko personal & Logistik AB (org.nr 559342-1125), https://www.maluko.se

Arbetsplats
Terminal Årsta

Jobbnummer
9948951

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