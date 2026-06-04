Kökschef sökes till Hygge Restaurang & Bar i Helsingborg
Hygge Restaurang & Bar AB / Kockjobb / Helsingborg Visa alla kockjobb i Helsingborg
2026-06-04
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Älskar du klassisk matlagning, bra råvaror och en arbetsplats med hjärta, tempo och gemenskap?
Då kanske du är vår nästa kökschef på Hygge Restaurang & Bar – en dansk restaurang mitt i Helsingborg med fokus på smörrebröd, danska klassiker och vällagad à la carte i en varm och familjär miljö.
Vi söker en engagerad och självgående kökschef som vill vara med och utveckla vårt kök och vår verksamhet. Du får ett stort ansvar för den dagliga driften i köket och blir en viktig del av vårt team.Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet i köket
Schemaläggning och personalplanering för kökspersonal
Ansvara för beställningar, inköp och lagerhållning
Säkerställa kvalitet, rutiner och god ekonomi i köket
Delta aktivt i den dagliga matlagningen
Vara med och utveckla menyer och bidra med kreativa idéer
Säkerställa att hygien- och livsmedelsrutiner följs
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete i kök, gärna i en ledande roll
Är självgående, strukturerad och ansvarstagande
Har ett genuint matintresse och uppskattar klassisk matlagning
Är kreativ och tycker om att utveckla både rätter och verksamhet
Trivs i ett mindre team där alla hjälper varandra
Har god förmåga att planera, organisera och ta egna initiativ
Meriterande
Erfarenhet av husmanskost
Erfarenhet av nordisk eller dansk matlagning
Tidigare erfarenhet av personalansvar, schemaläggning och inköp
Vi erbjuder
En familjär arbetsplats med hjärta, gemenskap och korta beslutsvägar
Möjlighet att vara med och utveckla både menyer, koncept och arbetssätt
Schyssta villkor och en arbetsgivare som värdesätter yrkesskicklighet och engagemang
Stor möjlighet att påverka verksamheten och sätta din prägel på köket
Ett sammansvetsat team där alla hjälps åt och arbetar mot samma mål
Arbete med kvalitetsråvaror och klassiska smaker med dansk och nordisk inspiration
Hos Hygge Restaurang & Bar får du möjlighet att kombinera ledarskap, matglädje och kreativitet i en restaurang med tydlig identitet och trogna gäster.
Tjänst: Kökschef
Plats: Helsingborg
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV till info@hygge.nu
och märk ansökan med "Kökschef Hygge".
Vi intervjuar löpande och ser fram emot att välkomna vår nästa kökschef till Hygge-familjen.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: info@hygge.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hygge Restaurang & Bar AB
(org.nr 559412-2227), http://www.hygge.nu
Sundstorget 5 (visa karta
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252 21 HELSINGBORG Jobbnummer
9948954