Support/Systemadministratör till kund inom säkerhetssektorn
2025-10-01
Är du en erfaren IT-supportspecialist som vill ta nästa steg i karriären och arbeta nära både teknik och användare? Vill du kombinera din passion för support med möjligheten att utvecklas inom systemadministration och modern teknik? Då kan detta uppdrag hos vår kund i Linköping vara helt rätt för dig!
Anställningsform
Uppdraget inleds som konsult via Eccera. Om du och kunden trivs med varandra finns möjlighet till en framtida fast anställning direkt hos kunden.
Som konsult på Eccera får du självklart en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär. Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
I den här rollen som Support/Systemadministratör får du arbeta på plats hos vår kund inom säkerhetssektorn. Du blir en del av en avancerad supportfunktion som stöttar både projekt, förvaltning och utveckling. Arbetet innebär att du tar dig an komplexa ärenden där problemlösningsförmåga och teknisk nyfikenhet är avgörande.
Du trivs i en miljö där du får kombinera daglig support med mer långsiktigt systemnära arbete. Här får du inte bara lösa problem - du får vara med och skapa lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter* Ge kvalificerad support i andra och tredje linjen
• Bidra med systemadministration och utveckla processer för en stabil drift
• Samarbeta nära projekt- och utvecklingsteam för att säkerställa hög kvalitet i leveranserna
• Arbeta proaktivt - du gillar att ta egna initiativ och ser till att saker blir gjorda
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
• Högskole- eller civilingenjörsexamen inom datavetenskap, datateknik eller motsvarande
• Minst 3 års erfarenhet inom andra eller tredje linjen IT-support.
• Viss erfarenhet av systemadministration (meriterande med erfarenhet av systemutveckling, kodning, scripting, automation)
• En stark vilja att lära dig nya tekniker och ett intresse för säkra IT-miljöer
• Svenskt medborgarskap (krav, då uppdraget är säkerhetsklassat)
Det är meriterande om du har arbetat med Linux.
Du erbjuds:
• En stimulerande arbetsmiljö där innovation och teknisk expertis står i fokus
• Möjlighet att arbeta med teknik i framkant inom en samhällsviktig sektor
• En kultur där initiativ, idéer och engagemang uppskattas
• Goda utvecklingsmöjligheter inom både support och systemadministration
Förmåner / Arbetsvillkor
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar.
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centric Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Arbetsplats
Eccera Professionals AB Kontakt
Christian Gidlöv christian.gidlov@centric.eu Jobbnummer
9536089