Support & Service/Callcenter | By Nordiq
Hireq AB / Kundservicejobb / Ystad Visa alla kundservicejobb i Ystad
2025-10-02
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hireq AB i Ystad
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Lyssna på tjänsten
Om By Nordiq ABBy Nordiq är ett skandinaviskt IT-företag och reseföretag med kontor i Sverige och Danmark. Vi erbjuder digitala lösningar till turist- och upplevelsebranschen som stärker din närvaro online, försäljning, marknadsföring och slutligen skapar större omsättning och intjäning. Vårt huvudkontor ligger i Ystad.
By Nordiq söker nu ännu en Medarbetare för Support & Service/ Callcenter med placering i Ystad.
Hos oss handlar support inte bara om att svara - utan om att förstå. Service är inte en avdelning, det är en inställning. Vi letar nu efter dig som är trygg, närvarande och snabb i tanken. Någon som gillar människor, men också gillar att få saker att fungera.
Arbetsbeskrivning Du kommer att arbeta i en kombinerad roll där du både hjälper resenärer via telefon och är fysiskt på plats vid vår färjetrafik mellan Ystad och Bornholm. Det innebär allt från att guida gäster genom bokningssystemet till att stå på kajen när en bilkö behöver styras upp med tålamod och tydlighet. Du kommer också att ha ett utökat ansvar på dina skift vilket innebär att du är den som leder och fördelar arbetet och den som dina kollegor kan vända sig till när de har frågor. Dina arbetsuppgifter innebär:
Ge support till våra kunder via telefon, mejl och ibland på plats
Hantera biljettärenden, ombordstigningsproblem och informationsfrågor
Vara en närvarande länk mellan våra resenärer, färjepersonal och trafikledning
Samarbeta med kollegor för att skapa struktur i ett sammanhang där mycket kan hända
Agera snabbt vid logistikproblem och bemöta alla typer av människor - även dem som tappat tålamodet
Din profil
Du har troligtvis arbetat med kundtjänst, reception, reseverksamhet eller transport tidigare. Men viktigare än din titel är hur du fungerar i mötet med andra människor. Vi söker dig som:
Har erfarenhet från serviceyrken med högt kundfokus och högt tempo
Är trygg i dig själv och har lätt för att bemöta dominanta eller stressade personer
Är naturligt ansvarstagande och god teamkänsla, där du står i fronten
Är van användare av IT system inom kundservice / turistverksamhet
Goda kunskaper i svenska, danska och engelska.
Vana vid kundkontakt i olika kanaler, och en förmåga till merförsäljning i samtalet
Har god förmåga att kommunicera - även i pressade situationer
Har ett öga för struktur, flöden och service
Gillar när arbetsdagarna är olika och ibland oförutsägbara
Vi erbjuder En viktig roll i en verksamhet som rör sig - bokstavligt talat
Ett team där vi stöttar varandra och löser problem tillsammans
Tydligt schema med framförhållning och flexibilitet över året
Fast lön enligt kollektivavtal (Unionen) och ett timbankssystem
Massage, friskvårdsbidrag och en schemaläggare som bryr sig på riktigt
En VD som faktiskt lyssnar när du har idéer
Praktisk info Tjänsten är på heltid med start sensommaren 2025
Arbete på dagtid, kvällstid och helger enligt schema
Du kommer att arbeta både inomhus (callcenter) och utomhus (vid färjeterminalen)
Placeringsort: Ystad
Denna rekryteringsprocess
I denna rekrytering samarbetar By Nordiq med HIREQ. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi kommer att tillämpa ett löpande urval så vi ser gärna din ansökan så fort som möjligt. Varmt välkommen! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hireq AB
(org.nr 556878-4275), http://www.hireq.se Arbetsplats
Hireq AB Kontakt
Ingrid Duvander ingrid@hireq.se 0705-470757 Jobbnummer
9536828