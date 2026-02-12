Supply Quality Manager
Din nya roll
Nu söker vi en engagerad och drivande Supply Quality Manager till en ledande aktör inom avancerad industri.
I rollen blir du en viktig del av kvalitetsorganisationen och tillhör en av fyra varugrupper: Mekanik, Elektronik, System eller IMK (icke-metalliska komponenter). Du ansvarar för att kvalitetssäkra inköpta artiklar, material och delsystem i enlighet med företagets inköpsstrategi, policy och rutiner.
Som Supply Quality Manager har du en central funktion i att säkerställa att leverantörernas produkter och processer uppfyller högt ställda krav. Du ansvarar för kvalitetskrav i offertförfrågningar, avtal och inköpsordrar samt deltar aktivt i inköpsberedningar.
Arbetet innebär bland annat att:
Genomföra process- och produktrevisioner hos leverantörer
Hantera felärenden och reklamationer
Säkerställa och följa upp leverantörers kvalitetsprestanda
Driva korrigerande åtgärder och förbättringsprogram tillsammans med leverantörer
Genomföra rotorsaksanalyser och riskanalyser
Hantera ärenden i verksamhetssystem
Arbeta med FAI:er (First Article Inspection)
Delta i rotorsaksutredningar, både internt och externt
Du har nära dialog med leverantörer och samarbetar tätt med övriga kvalitetsfunktioner inom organisationen.
Företagspresentation
Vår kund är ett av Sveriges mest respekterade industriföretag med kunder i över 100 länder. Här får du möjlighet att arbeta med banbrytande teknik och lösningar som bidrar till ett tryggare samhälle - både i Sverige och globalt. Hos dem värdesätts kreativitet, teknisk skicklighet och samarbete, och varje medarbetares insats spelar en viktig roll i att forma framtidens säkerhetslösningar. Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Då är detta arbetsplatsen för dig.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Start: Enligt överenskommelse Slut: TBD Övrig information: Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Högskole- eller universitetsutbildning inom teknik
God kunskap inom kvalitet och kvalitetsarbete
Erfarenhet av kvalitetsverktyg såsom 8D, DMAIC, 6, RCA, MSA och FMEA
Erfarenhet av ärendehantering och kvalitetsutredningar
Meriterande: Erfarenhet av IFS
Vi söker dig som är strukturerad och analytisk, med ett starkt driv att förbättra processer och arbetssätt. Du är initiativtagande, trygg i att ta ansvar och har god förmåga att leda och samordna arbete.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med Konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
