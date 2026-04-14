Supply Quality Manager -Linköping
2026-04-14
Description
Vi söker nu en Supply Quality Manager för ett långsiktigt uppdrag hos vår kund inom avancerad teknik- och industriverksamhet. Uppdraget är en viktig del av kundens leverantörskedja där fokus ligger på att säkerställa och utveckla kvaliteten hos inköpta artiklar, material och delsystem. Rollen innebär ett nära samarbete med både leverantörer och interna funktioner och passar dig som har gedigen erfarenhet inom kvalitet och leverantörsstyrning.
Om uppdraget
I rollen som Supply Quality Manager kommer du att tillhöra en av fyra varugrupper: Mekanik, Elektronik, System eller IMK (icke metalliska komponenter). Du ansvarar för att kvalitetssäkra inköpta artiklar och leverantörer i linje med kundens inköpsstrategi, policyer och rutiner.
Arbetet omfattar både operativa och utvecklande insatser, där du bland annat ansvarar för kvalitetskrav i offertförfrågningar, avtal och inköpsordrar. Du genomför process- och produktrevisioner hos leverantörer samt driver förbättringsarbete för att höja kvalitetsprestandan i leverantörsledet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ärendehantering i kvalitetssystem
Hantering och uppföljning av FAI:er
Felärendehantering och reklamationer
Genomförande av rotorsaksanalyser, både internt och externt
Riskanalyser kopplade till leverantörer och produkter
Korrigerande åtgärder och förbättringsprogram tillsammans med leverantörer
Uppföljning och analys av leverantörers kvalitetsprestanda
Du samarbetar nära med andra kvalitetsfunktioner inom organisationen. Resor förekommer regelbundet, främst inom Sverige men även inom Europa.
2-4 års erfarenhet
Högskole- eller universitetsutbildning inom teknik
God kunskap inom kvalitet och kvalitetsarbete
Erfarenhet av ärendehantering, FAI och rotorsaksutredningar
Förmåga att arbeta strukturerat och analytiskt
Mycket god kommunikativ förmåga samt vana att samarbeta med både interna och externa parter
Förmåga att ta egna initiativ och driva arbete självständigt
Meriterande
Erfarenhet av Supply Quality / leverantörskvalitet
Praktisk erfarenhet av kvalitetsverktyg såsom 8D, DMAIC, 6, RCA, MSA och FMEA
Erfarenhet av affärssystemet IFS
Tidigare arbete i ledande eller samordnande roller inom kvalitet
Övrig information
Arbetsmodell: På plats
Placeringsort: Linköping
Säkerhetsprövning: Ja, krävs innan uppdragsstart Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Supplier Quality manager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9854820