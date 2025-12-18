Supply Planner
2025-12-18
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Vi är en lokal samhällsaktör som med våra 1500 medarbetare gör skillnad och bidrar till en mer hållbar och hälsosam vardag.
Supply Planner, Orkla Foods Sverige
Vill du vara med och påverka framtidens matproduktion?
Om rollen
Vi söker nu en Supply Planner till vårt team i Eslöv! Hos oss får du en unik möjlighet att arbeta mitt emellan fabrik och huvudkontor, där du får insikt i både produktion och försäljning. Du blir en nyckelperson som bidrar till att säkra leveranser och utveckla våra processer - din röst väger tungt när vi löser utmaningar och driver förbättringar.
Som Supply Planner ansvarar du för operativ produktionsplanering och optimerar produktionsflöden utifrån leveranssäkerhet, produktivitet och lagervärde. Du arbetar nära produktion, hanterar dagliga prioriteringar och är med och utvecklar våra arbetssätt. Rollen innebär både självständigt analysarbete och samarbete med teamet, där du bidrar till en god sammanhållning och arbetsglädje.
Vad du får möjlighet att arbeta med
Hos oss får du chansen att ta ett helhetsgrepp om produktionsplaneringen och verkligen göra skillnad! Du leder och optimerar planeringen för att skapa bästa möjliga totalekonomi, samtidigt som du snabbt kan prioritera och hantera dagliga utmaningar när produktionen förändras. En viktig faktor att ta hänsyn till blir hållbarhetstiden på produkterna, vilket gör jobbet extra intressant.
Du följer upp och förbättrar viktiga nyckeltal som leveranssäkerhet, lagervärde och kassationer - och ser till att vi ständigt blir bättre. I rollen får du också delta i spännande utvecklingsprojekt och förbättringsarbete inom Supply Planning. Du samarbetar tätt med kollegor från planering, produktion, kvalitet, underhåll och logistik, samt presentera leveransläge och planerings-KPI:er på anläggningen. Dessutom är du en självklar del av våra S&OP- och S&OE-processer, där vi tillsammans driver verksamheten framåt.
Vi söker dig som
Har högskoleingenjörsexamen inom Supply Chain eller likvärdig utbildning/erfarenhet
Har god kommunikationsförmåga och hög analytisk förmåga
Har goda kunskaper i affärssystem, primärt SAP
Är beslutsam och kan agera självständigt, även om du är nyexaminerad
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Kan se helheten och fatta egna beslut
Behärskar svenska och engelska på minst avancerad nivå
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av Supply Chain-arbete och S&OP-processer
Affärsförståelse inom FMCG/livsmedelsbranschen
Goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel och PowerPoint
Information och ansökan
Låter det här som en spännande utmaning? Ansök gärna så snart som möjligt eller tipsa någon du tror skulle passa bra för tjänsten! Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Om du har specifika frågor som är viktiga för att kunna ta ställning till en ansökan är du varmt välkommen att kontakta Talent Acquisition Partners på martina.rudsvik@orklafoods.se
. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via email.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team!
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
