Supply Chain Manager till kund i Göteborg

Vi söker nu en Supply Chain Manager till ett mindre, växande bolag med internationella leverantörer och kunder. Verksamheten ingår i en större europeisk kontext, med både egen produktion och samarbeten med externa leverantörer. Rollen är central i organisationen och passar dig som vill ta ett samlat ansvar för hela leverantörskedjan i en miljö med korta beslutsvägar och stort handlingsutrymme.
I rollen ansvarar du för att säkerställa effektiva, strukturerade och kostnadseffektiva flöden - från inköp och order till lager, distribution och leverans till kund. Du arbetar nära ledning, sälj och externa partners i en internationell struktur, och har en viktig roll i att skapa stabilitet, transparens och hög leveransprecision.Dina huvudsakliga ansvarsområden

Inköp, orderhantering och löpande dialog med leverantörer

Uppföljning av leveranser, transittider och leveranssäkerhet

Samarbete med fraktbolag och tredjepartslager

Säkerställande av korrekt artikel-, pris- och orderdata i affärssystem

Uppföljning av nyckeltal såsom leveransprecision och lageromsättning

Förbättring och utveckling av processer, rutiner och arbetssätt

Orderbekräftelser, kundkontakt och fakturering

Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet inom supply chain, logistik eller inköp

Har en god helhetsförståelse för leverantörskedjan och affärsflöden

Är van att arbeta i ERP-system och med strukturerad masterdata

Är självgående, strukturerad och lösningsorienterad

Trivs i ett mindre bolag där du får ta stort ansvar

Talar och skriver svenska och engelska obehindrat

Om möjlighetenHär erbjuds du en nyckelroll i ett mindre bolag i tillväxt där ditt arbete gör verklig skillnad, samtidigt som du verkar i en större internationell struktur. Du får arbeta nära ledning och affär, med stort mandat att påverka hur supply chain-arbetet bedrivs och utvecklas framåt. Rollen passar dig som uppskattar variation, ansvar och möjligheten att bygga struktur snarare än att förvalta färdiga processer. Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Detta är ett rekryteringsuppdrag och du blir anställd av kunden. Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta rekryteringsansvarig John Rembeck på john@mrpartner.se eller 0730-463121.

Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Kontakt
John Rembeck
john@mrpartner.se
0730-463121

