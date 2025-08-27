Supply Chain Coordinator
Delta Of Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Halmstad Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Halmstad
2025-08-27
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Delta Of Sweden AB i Halmstad
Supply Chain Coordinator - Delta of Sweden
Plats: Halmstad
Tjänst: HeltidPubliceringsdatum2025-08-27Om företaget
Delta of Sweden är ett innovativt teknikföretag baserat i Halmstad, med egen patenterad teknologi och produkter som används globalt inom bland annat leksaker, kreativt skapande och terapi. Vi är stolta över vår entreprenöriella anda, ett aktivt arbete med inkludering, mångfald och jämställdhet samt en arbetsmiljö där alla har möjlighet att bidra och utvecklas. Våra medarbetare delar ett genuint engagemang och vi värdesätter olika perspektiv och bakgrunder.
Som Supply Chain Coordinator blir du en nyckelperson i vårt Supply Chain-team, där samarbete, öppen kommunikation och stöd är viktiga inslag i det dagliga arbetet. Rollen är operativ och innebär att du arbetar tätt tillsammans med Supply Chain Manager och andra kollegor för att koordinera hela flödet - från inkommande kundorder till leverans. Du får många kontaktytor inom organisationen samt med kunder och leverantörer utanför företaget. Här ges du chansen att variera mellan planering, inköp, problemlösning och samarbete. Du är den som driver processerna framåt i ett högt tempo och bidrar till att ingen dag blir den andra lik.Dina arbetsuppgifter
Hantera inkommande kundorder och registrera dem i Monitor ERP.
Orderbekräfta och följa upp leveranser mot kund
Planera och följa upp produktion och kapacitet
Göra inköp och beställningar mot leverantörer
Planera utleveranser och boka transporter
Skapa leveransdokument och fakturor
Arbeta proaktivt med förbättring av processer och rutiner inom Supply Chain
Vid behov backup för Reception och Ekonomi
Andra förekommande uppgifter enligt kompetensmatris som uppdateras årligenKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom logistik, ekonomi, inköp eller liknande är meriterande
Erfarenhet av arbete inom Supply Chain, logistik, planering eller inköp är ett skall krav.
God systemvana, gärna erfarenhet av Monitor eller annat ERP-system
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ
Förmåga att arbeta självständigt och samarbeta i team
B-körkort eller snabb cykel
Vi erbjuder
En central och operativ roll i en växande verksamhet där din insats syns och gör skillnad
Stora möjligheter att utvecklas inom Supply Chain, exempelvis inom planering, inköp eller ledarskap
En inkluderande företagskultur som präglas av högt engagemang, nära samarbete och korta beslutsvägar
Stolthet över produkter som används världen över - både som leksaker och pedagogiska verktyg
Friskvårdsbidrag, trivsam arbetsmiljö och sociala aktiviteter
Glada och stöttande kollegorÖvrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Heltid
Välkommen med din ansökan - hos oss är det din potential, ditt engagemang och din nyfikenhet som räknas! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: personal@deltaofsweden.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Supply Chain Coordinator". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Delta Of Sweden AB
(org.nr 556523-0629), http://www.deltaofsweden.com Arbetsplats
Delta Of Sweden Aktiebolag Jobbnummer
9479377