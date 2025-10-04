Supplier Quality Engineer
Om rollen Vi söker en SQE för placering hos vår kund i Västerås. I rollen ansvarar du för reklamationshantering, rotorsaksanalyser och förbättringsarbete. Du arbetar i nära samverkan med produktion, inköp och leverantörer för att säkerställa att fastställda kvalitetskrav uppfylls.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Registrera och hantera ärenden i (SAP).
Begära in och följa upp 8D-rapporter från leverantörer.
Kommunicera med berörda parter och driva ärenden till avslut.
Besluta om ankomstkontroller av inkommande material.
Leda förbättringsaktiviteter för inköpt material och interna processer.
Följa upp leverantörsprestanda och eskalera vid behov.
Hantera utfallsprov vid nya artiklar eller leverantörsbyten.
Kvalifikationer Vi söker dig som har:
Hög teknisk kompetens och förståelse.
Flera års erfarenhet i liknande roll och relevant högskoleutbildning.
Erfarenhet från tillverkande industri och produktionsprocesser.
Analytisk och kritiskt tänkande för att identifiera brister och förbättringsmöjligheter.
God kommunikations- och samarbetsförmåga, både internt och externt.
Kunskap och erfarenhet av rotorsaksanalyser (t.ex. 8D, DMAIC).
Strukturerad, driven och resultatorienterad lagspelare.
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Om Northcon
På Northcon blir du del av ett växande team där din kompetens verkligen gör skillnad. Vi erbjuder utmanande uppdrag inom kvalitet, compliance och strategi - och en arbetsmiljö där du får frihet, ansvar och stora möjligheter att utvecklas. Ansökan Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Har du några frågor är du välkommen att mejla oss eller använda vår chatt så svarar inom kort.
