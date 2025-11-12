Supplier Quality Auditor
Varför Komatsu Forest? Vi erbjuder dig en stimulerande och dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta med produktkvalitet och ständiga förbättringar i en internationell kontext. Här får du möjlighet att samarbeta med många olika avdelningar såväl som leverantörer, vilket gör din roll varierad och utvecklande. Vi strävar ständigt efter att utveckla våra processer och vår verksamhet, för att bidra till en hållbar framtid där människor, verksamheter och vår planet utvecklas tillsammans. Ditt nya jobb Som Supplier Quality Auditor hos oss kommer du att arbeta med att utveckla våra leverantörer och höja kvalitén på inköpt material. Du kommer att analysera leverantörernas kvalitetsprestanda och initiera förbättringsåtgärder, samt rapportera status och framsteg. Du blir en del av ett tvärfunktionellt team som hanterar produktionsstörningar och kvalitetssäkrar nya leverantörer och produkter. Tillsammans med inköp och andra funktioner driver du arbetet framåt och säkerställer hög kvalitet.
Du får även möjlighet att hålla utbildningar och dialoger med externa parter. Regelbundna resor inom Sverige och Europa ger dig chansen att utvecklas och knyta värdefulla kontakter med våra leverantörer och samarbetspartners. Gruppen består av tre engagerade kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Vem är du? Du är högskoleingenjör eller har motsvarande arbetslivserfarenhet. Erfarenhet av arbete med kvalitetsförbättringar, tillverkande industri och interna/externa revisioner är meriterande. Du har en teknisk bakgrund och goda kunskaper i Officepaketet. Kunskap om ISO 9001/ISO 14001 är ett plus. Du har B-körkort och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Som person är du strukturerad och arbetar enligt tydliga processer. Du är kvalitetsmedveten, noggrann och analytisk, med ett tydligt fokus på att uppnå höga kvalitetsstandarder. Du samarbetar bra med andra, och har förmågan att koordinera arbete samt skapar engagemang och delaktighet. Vad erbjuder vi? Vi erbjuder ett teamorienterat arbetssätt både inom och utanför avdelningen, där vi stöttar och lär av varandra samt löser problem tillsammans. Här får du dessutom möjlighet till ett tryggt och omväxlande arbetsliv i en stor och stabil organisation med en lång historia. Vi värdesätter din ambition och dina drivkrafter och erbjuder en karriär med intressanta, meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter. Allt detta sker såklart i vår nybyggda och klimatsmarta kontors- och produktionsanläggning i Umeå med tillgång till moderna arbetsplatser & mötesrum, restaurang, sjukgymnast på plats samt friskvårdsrum/gym.
Vi är ett globalt företag som vet att mångfald bidrar till goda resultat och en bättre arbetsplats. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrunder och erfarenheter och för att främja en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten. Välkommen med din ansökan!
