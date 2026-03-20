Supplier Performance Manager till Saab
2026-03-20
Är du en erfaren Supplier Performance Manager som brinner för kvalitet, leveransprecision och tekniska sammanhang? Vi på Jefferson Wells söker nu en Supplier Performance Manager till ett spännande konsultuppdrag hos Saab Aeronautics i Linköping. Här får du en nyckelroll i samarbetet med internationella leverantörer och arbetar nära både inköp, kvalitet och teknik i komplexa och samhällsviktiga program som Gripen och T-7. Välkommen med din ansökan!
Om jobbet som Supplier Performance Manager
I rollen som Supplier Performance Manager ansvarar du för att säkerställa hög kvalitet och leveransprestanda hos Saabs leverantörer inom Saab Aeronautics. Du arbetar i ett tvärfunktionellt sammanhang där du är en viktig länk mellan Saab och leverantörsbasen, med fokus på att skapa förutsättningar för en stabil och störningsfri produktion.
Du samarbetar tätt med strategiska och operativa inköpare, ingenjörer och kvalitetsrepresentanter för att stötta leverantörsstrategier och säkerställa att tekniska, kvalitetsmässiga och affärsmässiga krav förstås och efterlevs. Rollen innebär både operativt och utvecklande arbete, där du driver förbättringar tillsammans med leverantörer i en internationell miljö.
Exempel på arbetsuppgifter:
Säkerställa kvalitet och leveransprestanda från leverantörer till Gripen och T-7
Driva systematisk problemlösning och grundorsaksanalyser vid avvikelser
Arbeta proaktivt med leverantörer för att förebygga kvalitets- och leveransproblem
Utvärdera leverantörers processer inom planering, produktion och riskhantering
Stödja leverantörer i att identifiera risker och förbättringspotential
Bidra till kontinuerliga förbättringar och långsiktiga leverantörsrelationer
Resor till leverantörer i olika länder ingår som en naturlig del av uppdraget.
Den vi söker
För att lyckas i rollen ser vi att du är analytisk, kommunikativ och trivs i samarbete med både interna och externa parter. Du har ett genuint tekniskt intresse och drivs av att förbättra kvalitet, processer och leveransförmåga. Som person är du trygg i din kompetens, uthållig i förbättringsarbetet och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Vi söker dig som:
Har 8-12 års erfarenhet inom produktion, kvalitet, inköp eller leverantörsutveckling
Har erfarenhet av kvalitets- och/eller förbättringsarbete
Är van att arbeta med avvikelsehantering, analys och statistik
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
Har B-körkort och möjlighet att resa i tjänsten
Meriterande:
Ingenjörsexamen eller annan teknisk utbildning
Erfarenhet av leverantörsutveckling
Erfarenhet av inköp eller upphandling
Kunskap om kvalitetsverktyg och grundorsaksanalyser
Erfarenhet av EN 9100, ISO 9001 och/eller AQAP
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan detta, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Med vår djupa branschkunskap och vårt starka nätverk hjälper vi både företag och kandidater att växa långsiktigt. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Hos oss får du tillgång till några av Sveriges mest attraktiva uppdrag och arbetsgivare.
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV via Jefferson Wells. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Håkan Kempel Hakan.Kempel@jeffersonwells.se +46730211833
