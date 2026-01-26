Supplier Manager inom IT
2026-01-26
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en Supplier Manager till ett etablerat Supplier Manager-team inom en större organisation med höga krav på kvalitet, säkerhet och leveransförmåga. Rollen är placerad i en IT-verksamhet som ansvarar för att utveckla, anskaffa, drifta och förvalta system som stödjer kärnverksamheten.
Som IT Supplier Manager planerar, styr och utvecklar du relationer med IT-leverantörer. Du säkerställer att avtal efterlevs, att leveranser möter verksamhetens krav samt att upphandlingar och inköp stödjer verksamhetens behov. Rollen omfattar både leverantörssamverkan och att säkerställa att relevanta IT-krav följer med i upphandlingar och inköp.
ArbetsuppgifterStödja IT-organisationen i tolkning och användning av IT-avtal.
Följa upp och vidareutveckla samarbetet med IT-leverantörer.
Hantera eskaleringar från den operativa verksamheten kopplat till leverantörsleveranser.
Följa upp viten och driva vitesdialoger.
Förhandla och hantera tvister med IT-leverantörer.
Förhandla och teckna tillägg till befintliga avtal vid behov.
Säkerställa att kravställare involveras i upphandlingar samt att kravspecifikationer, regelverk och IT-krav efterlevs.
Representera IT i upphandlingar och förhandlingar.
KravMinst 3 års dokumenterad erfarenhet som Supplier Manager, Vendor Manager eller motsvarande roll inom IT-verksamhet.
Minst 2 dokumenterade uppdrag inom upphandlings- och avtalsrelaterade sammanhang för IT, varav minst 1 avser upphandling av Cloud-, SaaS- och/eller infrastrukturrelaterade tjänster.
Minst 1 dokumenterat uppdrag inom upphandlings- och avtalsrelaterade sammanhang för OT.
Vana att arbeta med IT sourcing-strategier.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Erfarenhet av att vidareutveckla arbetssätt och styrning för leverantörsstyrning i större IT-miljöer.
