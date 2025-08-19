Supervisor Operations sökes till Haninge!

Libera i Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2025-08-19


Libera söker nu efter en Supervisor Operations inom produktion eller logistik till vår kund i Haninge.
Uppdraget
I rollen som Supervisor Operations leder du ett team på 8-12 medarbetare inom antingen produktion eller logistik. Detta är en nyckelroll i den operativa verksamheten där du ansvarar för personal, säkerhet, kvalitet, leverans, kostnad och kassa. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att uppnå resultat samt arbetar för en god och säker arbetsmiljö.
Vem du är
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från en ledarroll inom produktion eller logistik. Därtill är du kommunikativ och har förmåga att samarbeta mellan olika avdelningar och nivåer i en organisation. Du är också driven, målinriktad och har ett problemlösande förhållningssätt.
För att passa i rollen ser vi att du har:
Dokumenterad erfarenhet från produktion, tillverkning, lager eller logistik
En inkluderande, tydlig och coachande ledarstil
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska i såväl tal som skrift
Praktisk erfarenhet av Lean-verktyg och förbättringsarbete

Vi ser det som meriterande om du har:
Eftergymnasial utbildning inom teknik eller naturvetenskap
Certifiering inom Lean eller Six Sigma
Erfarenhet av att arbeta i Lean Production System
Erfarenhet från fordonsindustrin

Rekryteringsprocessen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut, tillträde till tjänsten sker gärna omgående för rätt kandidat. Ansökan ber vi dig skicka via annonslänken för korrekt hantering av CV och personuppgifter.
Välkommen med din ansökan redan idag!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Libera i Sverige AB (org.nr 559155-5007), http://www.libera.se

Arbetsplats
Libera

Kontakt
Sanna Lé Faucheur
sanna@libera.se

Jobbnummer
9464958

