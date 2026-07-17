Supervisor inom logistik
Arena Personal Sverige AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-07-17
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Vi på Arena Personal söker nu en Supervisor för ett spännande uppdrag hos en av våra kunder inom logistikbranschen. Är du en engagerad ledare som trivs med att utveckla människor, arbeta målinriktat och skapa struktur i en verksamhet med högt tempo? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Om rollen
Som Supervisor har du en central roll i den dagliga verksamheten och ansvarar för att leda, stötta och utveckla ditt team. Du arbetar nära verksamheten och säkerställer att arbetet bedrivs effektivt, säkert och med hög kvalitet.
Du kommer att ha personalansvar för ett team bestående av både administrativa och operativa medarbetare samt vara en del av den lokala ledningsgruppen. Rollen innebär ett nära samarbete med andra ledare där ni tillsammans driver verksamheten framåt och arbetar med ständiga förbättringar.
Vi söker dig som
Är datadriven och trivs med att arbeta utifrån fakta, nyckeltal och uppföljning.
Har ett genuint intresse för människor och är skicklig på att skapa engagemang och delaktighet.
Är strukturerad och har lätt för att planera, prioritera och följa upp arbetet.
Har erfarenhet av ledarskap, exempelvis som teamledare, arbetsledare eller i en liknande roll.
Är redo att ta nästa steg i din ledarskapskarriär och vill fortsätta utvecklas.
Är tydlig i din kommunikation och känner dig bekväm med att hantera både vardagliga och mer utmanande personalfrågor.
Har förmågan att fatta beslut, sätta riktning och skapa trygghet i förändring.
Trivs i en föränderlig miljö där du kan stötta och motivera dina medarbetare.
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett positivt driv.
Vi ser gärna att du har
Erfarenhet från logistik-, lager- eller produktionsverksamhet.
God administrativ förmåga och vana att arbeta i olika affärs- och uppföljningssystem.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Om Arena Personal: Arena Personal är ett auktoriserat bemannings/rekryteringsföretag och självklart har vi kollektivavtal. Vi har funnits som aktör i bemannings- och rekryteringsbranschen i över 20 år. Vi har ett personligt engagemang och anstränger oss alltid för att ordna saker på bästa sätt. För oss är det viktigt att våra anställda trivs och mår bra.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8083658-2104597". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Barnarpsgatan 36 (visa karta
)
553 16 JÖNKÖPING Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
10005064