Supervisor - Levi's Store deltids ca. 80%, Barkarby outlet
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2026-07-14
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Supervisor – Levi's Store
Har du ett stort intresse för denim, mode och ledarskap?
Älskar du jeans, och framför allt Levi's som varumärke? Nu har du chansen att bli vår nya Supervisor och en viktig del av vårt team!
Som Supervisor på Levi's Store är du en förebild i den dagliga driften. Du leder genom att inspirera, coacha och stötta teamet samtidigt som du säkerställer att varje kund får en förstklassig köpupplevelse. Tillsammans med butikschefen ansvarar du för att skapa en inspirerande butiksmiljö, utveckla medarbetarna och arbeta mot butikens försäljningsmål.
För oss är det viktigt att alla våra kunder får en ovanlig köpupplevelse när de besöker våra butiker. Detta uppnås genom en inkluderande och positiv arbetsmiljö där vi fokuserar på personlig utveckling, samarbete och gott humör. Som Supervisor är du en nyckelperson i att skapa och upprätthålla denna kultur.
Du har erfarenhet från service- eller detaljhandeln, gärna i en ledande roll, men din personlighet, ditt engagemang och ditt intresse för Levi's och människor är minst lika viktigt.
För att bli vår nya Supervisor behöver du:
Vara en inspirerande ledare som motiverar och utvecklar andra.
Få en kick av att leverera förstklassig service och skapa goda kundupplevelser.
Ha ett genuint intresse för jeans, mode och försäljning.
Trivas med att coacha teamet och leda genom eget exempel.
Kunna prioritera och fatta beslut i en dynamisk butiksmiljö.
Vara flexibel när det gäller arbetsuppgifter och arbetstider.
Ha god samarbetsförmåga och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och motivera teamet under det dagliga arbetet.
Säkerställa en hög servicenivå och en inspirerande kundupplevelse.
Coacha och introducera nya medarbetare samt bidra till teamets utveckling.
Planera och prioritera den dagliga driften tillsammans med butikschefen.
Följa upp försäljning, butikens mål och nyckeltal samt arbeta aktivt för att nå dem.
Säkerställa att butiken alltid är välorganiserad, inspirerande och följer Levi's koncept och visuella riktlinjer.
Ta ansvar för butiken i butikschefens frånvaro.
Vi kan erbjuda:
Möjligheten att utveckla ditt ledarskap i ett av världens mest ikoniska varumärken.
Värdefull erfarenhet inom försäljning, ledarskap och retail.
Möjligheten att påverka och vidareutveckla Levi's Store tillsammans med ett engagerat team.
En ung, inkluderande och inspirerande arbetsmiljö.
Bonusordning.
Förmånlig personalrabatt i Varners butiker.
Är du den vi söker? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig!
Sedan 1873 har Levi's® varit den ledande experten inom denim och skapat några av världens mest ikoniska plagg. I våra Levi's®-butiker kan kunderna hitta det största urvalet av Levi's-produkter i Norden under ett och samma tak, allt från de ikoniska 501-jeansen, till tidlösa jackor och de senaste säsongsnyheterna. Vår personal erbjuder utmärkt produktkunskap och kundservice på hög nivå.
Varner Brand Stores driver Levi's®-butiker på franchisebasis i Norge, Sverige och Finland. Det är en del av modegruppen Varner som består av flera välkända detaljhandelskedjor – Dressmann, Cubus, Carlings, Bik Bok, Volt och Junkyard. Företaget driver för närvarande sex nätbutiker och över 1150 fysiska butiker i Norge, Sverige, Finland och Island. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varner Brand Stores AB
(org.nr 556477-8263)
163 53 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Levi's Store Jobbnummer
10002049