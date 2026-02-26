Sundsvall Energi söker Fastighetsansvarig
2026-02-26
Din nya arbetsplats
Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska vara bra både för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling.
Vi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB. Vi är cirka 126 medarbetare och omsätter cirka 700 Mkr. Vi arbetar för en hållbar utveckling i Sundsvall och lägger stor vikt vid en jämställd och drogfri arbetsplats.
Så här bidrar du i rollen som fastighetsansvarig
Vi söker dig som tillsammans med motiverade och kompetenta medarbetare vill arbeta klimatsmart och bidra till att utveckla Sundsvallsregionen. Du kommer bland annat att arbeta med drift, underhåll och utveckling av bolagets fastigheter.
Uppdraget omfattar både operativt genomförande och långsiktig planering för att säkerställa funktionella, säkra och kostnadseffektiva fastigheter i enlighet med lagkrav och verksamhetens behov.
Som fastighetsansvarig kommer du, utöver ovanstående, att ansvara för att:
Planera och följa upp planerat och akut underhåll inom beslutad budgetram
Planera och samordna drift och underhåll av fastigheter
Leda och följa upp fastighetsskötare och entreprenörer
Ha kontakt med kommun, entreprenörer och konsulter i drift- och förvaltningsfrågor
Ansvara för avtalsskötsel och inköp inom fastighetsområdet
Säkerställa att lagar och myndighetskrav uppfylls
Ansvara för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) inom fastigheterna
Säkerställa att brandskyddsåtgärder planeras, genomförs och följs upp
Arbeta för minskad energiförbrukning och hållbar drift
Ansvara för försäkringsfrågor
Ansvara för verksamhetens fordon
Hantera felanmälningar och prioritera åtgärder
Medverka vid ombyggnationer och lokalanpassningar
Ta fram underlag för budget och ekonomisk uppföljning
Anmäla och registrera avvikelser i avvikelsehanteringssystem
Tjänsten är direkt underställd verksamhetsområdeschef för Kvalitet och utveckling.
Din kompetens och erfarenhet
Du har genomförd gymnasieutbildning samt minst fem års erfarenhet av fastighetsdrift och underhåll. Din yrkesbakgrund har gett dig kunskap om SBA och brandskyddsfrågor samt om lagar och myndighetskrav inom fastighetsområdet. Du har även erfarenhet av administrativa IT-system och kan hantera digitala verktyg på ett effektivt sätt.
Som person är du noggrann, strukturerad och lösningsorienterad med ett utpräglat kostnads- och kvalitetsmedvetande. Du har dessutom en god förmåga att skapa och utveckla förtroendefulla relationer i ditt arbete.
Du kan formulera dig väl i tal och skrift på svenska. B-körkort är ett krav.
Vi arbetar för en drogfri arbetsplats, varför drogtest är obligatoriskt vid nyanställning.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Välkommen med din ansökan.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
