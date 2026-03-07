Sundsvall - Hemstäd & Ruttjänst
2026-03-07
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
Vi söker dig som vet att städning handlar om mer än att göra rent.
Inte fixat sommarjobbet än? Tycker du om städning och har ett sinne för detaljer? Just nu söker vi nya serviceinriktade kollegor till vårt härliga gäng i Matfors & Stöde!
Som städare hos oss har du en viktig roll. Du arbetar självständigt eller i grupp med andra kollegor ute hos kunderna med städtjänster som dammsugning, damning, moppning och fönsterputsning. Uppgifterna kan variera och vi erbjuder flera typer av städ såsom flyttstäd eller storstäd, men även veckostäd.
Du jobbar i privata hem, alltid med omsorg för detaljer och det lilla extra, som visar att du är ett proffs med engagemang och yrkesstolthet. Ibland har våra kunder husdjur och därför är det även av vikt att du kan arbeta i hem där det vistas djur.
Kollektivavtal och schyssta villkor
Vi på ESHemservice tycker det är viktigt med stark gemenskap och därför är det självklart för oss att vara del av en professionell bransch med schyssta villkor. Därför får alltid alla anställda rimliga löner, kollektivavtal, internutbildning, ansvarsförsäkring och självklart arbetskläder.
Krav för anställning
Du förstår och pratar grundläggande svenska
Kan arbeta flexibla arbetstider mellan klockan 7 och 16
Vi uppskattar även om du
Tidigare har arbetat inom hemstädning eller likvärdiga tjänster.
Har B-körkort
Perioden avser vecka 25- 32
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
E-post: info@eshemservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ES Hemservice AB
(org.nr 556991-1398)
ÅkerstaV.2 (visa karta
)
864 32 MATFORS Arbetsplats
ES Hemservice Matfors Jobbnummer
9783302