Frisör/Barberare - Åkersberga Centrum
ZAX of Sweden AB / Hälsojobb / Österåker Visa alla hälsojobb i Österåker
2026-05-29
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ZAX of Sweden AB i Österåker
ZAX of Sweden AB söker nu en duktig och engagerad frisör/barberare till vårt team i Åkersberga Centrum.
Vi är en växande salong som erbjuder professionella behandlingar inom hårvård och grooming. Hos oss står kvalitet, service och kundupplevelse alltid i fokus. Vi arbetar med allt inom frisöryrket – från klippning och styling till färgbehandlingar, konsultation och kundservice.
Nu söker vi fler kreativa och passionerade medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss och bidra till salongens fortsatta framgång.
Vi söker dig som:
Har 2-4 års erfarenhet inom frisöryrket och/eller barberaryrket
Kan tala svenska och/eller engelska
Är serviceinriktad och har ett professionellt kundbemötande
Har god kommunikativ förmåga och kan förstå kundens önskemål
Är självgående, ansvarsfull och pålitlig
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Är engagerad, positiv och motiverad att utvecklasPubliceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Som frisör/barberare hos oss kommer du bland annat att:
Utföra klippningar och styling för dam och herr
Arbeta med färgbehandlingar och hårvård
Ge professionell rådgivning och service till kunder
Bidra till en trivsam och professionell salongsmiljö
Vi erbjuder
En modern och trivsam arbetsplats i Åkersberga Centrum
Ett härligt och professionellt team
Möjlighet att utvecklas inom yrket
En arbetsplats där kvalitet och kundnöjdhet står i centrum
Vi välkomnar alla sökande och värdesätter mångfald och jämställdhet på arbetsplatsen.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-24
E-post: info@zaxofsweden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ZAX of Sweden AB
(org.nr 559130-4745)
Storängstorget 1 (visa karta
)
184 30 ÅKERSBERGA Kontakt
Arash Absalan info@zaxofsweden.se 0735998043 Jobbnummer
9937751