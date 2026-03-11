Summer Job - Massageterapeut
Väderkullen The Lodge AB / Hälsojobb / Lund Visa alla hälsojobb i Lund
2026-03-11
A Less Ordinary Summer Job - Massageterapeut på Honulele Spa
Välkommen till Honulele Spa - ett prisbelönt paradis högt över trädtopparna. Här möts milsvid utsikt och infinitypoolens sköna värme, medan eldarnas lugna sprakande ramar in en upplevelse av total avslappning. Gästerna sjunker ner i stillheten, långt bort från vardagens tempo, och omsluts av en atmosfär som andas harmoni och balans.
Fyra ljusa behandlingsrum med panoramafönster bjuder in naturen och ljuset, och skapar en unik miljö för både terapeut och gäst. Här finns även gym och generösa ytor som ger plats för både återhämtning och energi.
Vill du spendera sommaren här?
Vi söker en massageterapeut för ett sommarjobb i världsklass, där du får vara med och skapa en helhetsupplevelse av välbefinnande för våra gäster. Behandlingarna bokas av hotellgäster, konferensgäster och dagspa-gäster som checkar in för vårt Honulele Spa Retreat.
Vad du kommer att göra
Utföra massagebehandlingar, såsom klassisk massage, relaxing massage och vår signaturbehandling Spacombo som är en enklare ansiktsbehandling kombinerat med massage
Anpassa behandlingen efter varje gäst och guida dem till en ännu bättre spa-upplevelse
Bidra till den magiska atmosfären på Honulele Spa
Arbeta i ett sammanhållet och professionellt team, där vi tillsammans skapar en varm och välkomnande miljö
Vem vi söker
Utbildad massageterapeut som brinner för välbefinnande
Trygg i din yrkesroll och har fingertoppskänsla för både behandlingar och bemötande
Van att arbeta i en lyxig spa-miljö eller nyfiken på att göra det
Möjlighet att vara med på helgutbildning i juni
Praktiska detaljer
Tidsbegränsat 80% från 3 juli - 16 augusti
Arbetstider fördelade på dagtid, kväll och helg
Lön enligt avtal
Bil & körkort är ett krav då kollektivtrafik inte når oss
Låter det som en sommar att minnas? Welcome to a summer Job Less Ordinary! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7275091-1856333". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Väderkullen The Lodge AB
(org.nr 559244-4888), https://thelodge.teamtailor.com
Södra Ugglarp 621 (visa karta
)
247 98 GENARP Arbetsplats
The Lodge Jobbnummer
9790553