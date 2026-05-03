Subway Partille
2026-05-03
Vi söker dig!
Är du positiv, flexibel och gillar att arbeta med människor? Då kan du vara den vi letar efter!
Vi söker en medarbetare som sprider god energi, tar ansvar och bidrar till en trivsam arbetsmiljö - både för kollegor och gäster.Publiceringsdatum2026-05-03Om tjänsten
Anställningsform: Heltid, 100 %
Arbetstider: Måndag-fredag, kl. 14.30-22.30
Start: Enligt överenskommelse
Provanställning: 6 månader, med möjlighet till fast anställningArbetsuppgifter
Tillredning och försäljning av våra produkter
Ge våra gäster ett personligt och professionellt bemötande
Säkerställa att restaurangen är ren, organiserad och välkomnande
Bidra till en positiv och effektiv arbetsmiljö
Vi söker dig som
Är noggrann och trivs i ett högt arbetstempo
Är ansvarstagande och självgående
Talar och förstår svenska obehindrat
Tycker om att samarbeta och bidra till god stämning i teametOm företaget
Vi är en del av världens största snabbmatskedja - men för oss handlar det inte bara om att göra Subs.
Vi skapar upplevelser! Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas, både personligt och professionellt.
Hur långt du vill gå, det bestämmer du själv.
Meriterande
Har du rätt till nystartsjobb? Ange gärna detta i din ansökan - det är meriterande och kan påverka urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: sharoo_k@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sub Partille AB
(org.nr 559219-1760)
Kyrktorget 19 (visa karta
)
433 33 PARTILLE Arbetsplats
