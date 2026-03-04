Styrkeledare - deltid
2026-03-04
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu genomfört en omfattande förändringsresa som stärker vår förmåga att bidra till Trelleborgs tillväxt och hållbara utveckling. Sedan början av 2026 har vi en ny, modern och långsiktigt hållbar organisation på plats, utformad för att möta framtidens utmaningar och möjligheter med tydlig riktning och hög professionalitet.
Den nya strukturen består av tre avdelningar: Räddningstjänsten, Bygg- och Miljöavdelningen samt Plan- och Geodataavdelningen. Varje avdelning består av två specialiserade enheter och stöttas av en gemensam kanslienhet, vilket ger oss goda förutsättningar för effektivt, samordnat och kvalitativt arbete. Med vår gemensamma framåtanda och vårt fokus på innovation och utveckling leder vi samhällsbyggandet i Trelleborg framåt. Vårt arbete bidrar till att skapa en attraktiv, trygg och hållbar kommun för både invånare, företag och besökare.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplats
Räddningstjänsten i Trelleborgs kommun består av en heltidsorganisation och tre deltidsområden.
Heltidsorganisationen är bemannad dygnet runt med en styrkeledare och fyra brandmän på stationen, samt en insatsledare i beredskap. Sedan 2020 arbetar vi från en nybyggd brandstation, vilket ger dig möjlighet att arbeta på en modern arbetsplats med fokus på hälsa, arbetsmiljö och välmående för alla medarbetare.
Vi samarbetar med Vellinge och Skurups kommun enligt avtal och täcker ett område med drygt 90 000 invånare. Det innebär bland annat en gemensam administration och ledningsorganisation som är placerad i Trelleborg. Totalt är vi cirka 150 medarbetare, fördelade på heltidsstation, åtta RIB-stationer och administration.
För att stärka vår deltidsstyrka söker vi nu två styrkeledare som kommer att spela en central roll i att leda, utveckla och koordinera vårt arbete på deltidsstationen i Trelleborg.
Följ gärna på Instagram eller för en större inblick i verksamheten och hur vi arbetar tillsammans som team.
på Instagram eller https://www.facebook.com/profile.php?id=100088510404850
Dina arbetsuppgifter
Som styrkeledare kommer du att ha det operativa ansvaret för ett deltids skiftlag på stationen i Trelleborg. Du kommer att utgå från Tryggheten hus och du kommer att leda och koordinera ditt team vid räddningsinsatser samt genomföra och leda övningar för att säkerställa att personalen är väl förberedd inför verkliga insatser. Normalt har du och ditt team beredskap var fjärde vecka och då ska du kunna nås dygnet runt med hjälp av en personsökare. Din ledarroll innebär också att du arbetar aktivt med att skapa en god arbetsmiljö där ditt team känner sig både tryggt och motiverat att utföra sitt arbete. Detta kräver att du har en stark förmåga att inspirera och engagera dina medarbetare samt stötta dem i deras utveckling.
En stor del av din roll handlar om att säkerställa att de anställda har rätt kompetens och att genomföra utbildningar och träningspass som håller hög kvalitet. Vid insatser är din förmåga att fatta snabba och effektiva beslut viktig för att koordinera arbetet på plats, vilket gör att du måste vara lugn och tydlig under pressade förhållanden. Du kommer även att samarbeta med andra enheter och myndigheter i gemensamma insatser, vilket ställer krav på din kommunikationsförmåga och förmåga att skapa bra samordning vid insatser.
Efter anställning kommer du att genomgå utbildning till gruppledare för att utveckla dina ledarskapskompetenser ytterligare. Om du visar goda ledaregenskaper och utvecklas i rollen finns möjlighet till vidareutbildning genom Ledningskurs 1 (LK1) och möjlighet att bli räddningsledare.Kvalifikationer
I rollen som styrkeledare är det viktigt att du har erfarenhet från räddningstjänst eller annan operativ verksamhet, och vi ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap eller samordnande ansvar. Du leder genom att skapa trygghet, delaktighet och engagemang, och arbetar aktivt för en god arbetsmiljö där alla medarbetare ges förutsättningar att utvecklas utifrån sina styrkor och behov.
Vi söker dig som är ansvarstagande och strukturerad samt har förmåga att fatta beslut även i komplexa och pressade situationer. Du bidrar till ett öppet arbetsklimat där olika perspektiv tas tillvara och där lärande och utveckling sker tillsammans.
Du har genomgått utbildning till brandman. Erfarenhet av ledarskap inom räddningstjänst eller liknande verksamhet är meriterande men vi värdesätter även ledarerfarenheter från andra sammanhang. B-körkort samt goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt, är ett krav. C-körkort är meriterande. För tjänsten behöver du kunna inställa dig på brandstationen i Trelleborg, Västra ringvägen 112, och vara färdigklädd i släckbil inom fem minuter efter larm.
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
