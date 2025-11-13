Styr- och reglertekniker till Bravida
Bravida söker nu en självgående styr- och reglertekniker med elbakgrund och ett praktiskt handlag för installation, driftsättning och felsökning av styrsystem och apparatskåp. Du kommer in i ett skede där teamet är i färd med att bygga upp sin styr- och reglerverksamhet och där du får möjlighet att påverka utvecklingen av området. Tjänsten passar dig som trivs med att kombinera praktiskt arbete med tekniskt kunnande och som vill ha frihet att planera dina dagar självständigt.
Dina framtida arbetsuppgifter Rollen innebär främst arbete ute hos kunder inom både projekt och service, där du kommer att vara en nyckelperson i att säkerställa att styrsystem fungerar optimalt. Du samarbetar nära både ventilations- och elavdelningen i olika uppdrag.
Exempel på arbetsuppgifter:
Installera och driftsätta styrsystem i fastigheter, inklusive inkoppling av givare, ställdon och undercentraler
Felsöka styrsystem och apparatskåp med eller utan elschema
Utföra injusteringar och verifiering av systemfunktioner
Bidra i energioptimering och funktionstester
Samverka med programmerare och projektledare vid större uppdrag
Planera och utföra dina egna uppdrag med kundkontakt vid behov
Vi söker dig somKvalifikationer
Har elteknisk utbildning, gärna med inriktning mot industri eller automation
Har minst 2-3 års arbetslivserfarenhet inom styr- och reglerteknik och är van vid felsökning
Är van att läsa och tolka elscheman
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av felsökning i DUC-system eller kommunikation via t.ex. Modbus, BACnet eller KNX
Kunskap om system som Siemens, Regin, Fidelix, Schneider eller Bastec
Bakgrund inom PLC-programmering, ventilation eller energioptimering
För att trivas i rollen bör du vara social, initiativtagande och ha god problemlösningsförmåga. Du arbetar självständigt, planerar dina egna arbetsdagar och uppskattar att kombinera praktiskt arbete med tekniska utmaningar. Du blir en del av ett ungt och engagerat team där samarbete är en självklar del av vardagen.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Utgångspunkt i Årsta, men arbete sker ute hos kund.
Omfattning: Heltid, 07.00-16.00.
Anställningsform: Tillsvidare, med inledande provanställning.
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval.
Om Bravida
Bravida är en av Nordens ledande leverantörer av tekniska helhetslösningar inom el, VVS och ventilation. På deras Stockholmsenhet arbetar cirka 110 personer inom service, ROT och automation. Nu är de i färd med att bygga upp styr- och reglertekniken som ett eget kompetensområde och söker därför en nyckelperson som vill vara med och forma detta arbete. Kulturen präglas av hantverksskicklighet, frihet under ansvar och en vilja att utvecklas tillsammans.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Ersättning
