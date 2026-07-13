Style Manager
Strawberry Services AB / Städarjobb / Östersund Visa alla städarjobb i Östersund
2026-07-13
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About Clarion Hotel: Clarion Hotel® is not just a hotel chain; it's an immersive experience that combines Scandinavian hospitality with a touch of premium. Our team members are not merely employees; they are an integral part of the Clarion experience. We pride ourselves on delivering on personality, passion, and we always strive for perfection. Join us in shaping the future of hospitality! Clarion Hotel® is part of Strawberry.
Gör varje hotellvistelse till ett oförglömligt mästerverk på Clarion Hotel Grand Östersund! ✨
På Clarion Hotel Grand Östersund är vi inte bara ett hotell – vi är en destination där urban puls möter förstklassig service och en atmosfär som vibrerar av energi och värme. Vi omdefinierar hotellupplevelsen med sofistikation och en standard som får gästerna att längta tillbaka.
Vi erbjuder 197 rum, 11 mötesrum, relax med pool och bastu, samt bar och brasseri NÒR. Vi är mer än ett hotell - vi är en upplevelse och du blir en del av den! Vårt team präglas av personlighet, passion och strävan efter perfektion.
Vi söker nu en driven, noggrann och passionerad Style Manager. I denna nyckelroll får du fullt ansvar för hotellets housekeeping och säkerställer att varje gäst möts av ett skinande rent hotell och ett magiskt första intryck. Bli en del av vårt team och led arbetet med att upprätthålla vår höga standard!
Du är ansvarig över både det strategiska arbetet och driften på din avdelning. Du kommer även vara en del av hotellets ledningsgrupp och bör därför ha intresse och förståelse för de andra avdelningarna och ert viktiga samspel.Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Fullständigt resultat, hygien &- kvalitet, personal och ekonomiskt ansvar för avdelningen.
Ansvarar för rekrytering, upplärning och utveckling inom avdelningen.
Ansvar för att avdelningen är uppdaterad och kunnig i hotellets brand- och säkerhetsrutiner.
Ansvar för att löpande följa upp medarbetar- och gästnöjdhet för avdelningen.
Style Manager förväntas vara i driften och skall vara kapabel och villig att utföra alla de uppgifter som utförs av avdelningens personal.
Dutytjänstgöring kan förekomma.
Vid anställning presenteras fullständig befattningsbeskrivning kring mandat och förväntningar.
Du kommer att vara en strålande stjärna här om du är:
Som ledare inom Strawberry förväntas du efterleva kulturen genom att skapa energiska team och engagerande arbetsplatser som gör att människor älskar att komma till jobbet. Du bygger broar genom relationer, samarbete och förtroende. Du äger genom att fatta beslut med företagets bästa i åtanke, sätta tydliga mål och hålla dig själv och andra ansvariga för att uppnå resultat. Du visar vägen med vision och syfte, och utvecklar potential genom att maximera individuella styrkor för att hjälpa andra att nå sin fulla potential.
Bonuspoäng för:
Dokumenterad erfarenhet som ledare och av att leda och utveckla team.
Du är en inspirerande och engagerad ledare med förmåga att motivera och skapa teamkänsla.
Har ett starkt öga för detaljer och en passion för att skapa en välkomnande atmosfär.
Är resultatorienterad och har erfarenhet av att arbeta med prognoser och KPI:er.
Har god kommunikationsförmåga och behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Inom Strawberry värdesätter vi mångfald. Olika bakgrund, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö.
Varför bli en del av Clarion & Strawberry?
Hos oss på Clarion blir du en del av ett varumärke som kombinerar det bästa från urban stil och högsta kvalitet. Ett engagemang som även sträcker sig till vårt arbetsteam. Här kan läsa vad du kommer att kunna åtnjuta:
En inspirerande arbetsmiljö med högt tempo där dina insatser kommer att värdesättas
Möjligheter att avancera och utvecklas inom den dynamiska Strawberry-koncernen
Personalrabatter och särskilda vän- & familjepriser i våra 200+ hotell
Fyra extra hotellnätter varje år
25 % rabatt på mat och dryck vid våra restauranger och barer
Exklusiva priserbjudanden på kundupplevelser, resor, shopping och mycket mer.
Detta är en fast anställning på 100% med startdatum enligt överenskommelse.
Tjänsten omfattar varierande arbetstider, merparten av arbetet är under dagtid, men även under kvällar och helger vid behov. Som det är när man jobbar på hotell!
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att göra skillnad?
Stämmer detta in på dig? Vänta inte, skicka in din ansökan redan idag för att bli en del av vårt team och hjälpa till att skapa förstklassiga gästupplevelser med Clarion. Vi behandlar ansökningar löpande, så det är möjligt att en del av våra tjänster blir tillsatta innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
831 31 ÖSTERSUND Arbetsplats
Clarion Hotel Grand Östersund Kontakt
Rekryterare
Mia Jonsson mia.jonsson@strawberry.se +46722046782 Jobbnummer
10001560