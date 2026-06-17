Styckare

Kött på riktigt i Sverige AB / Slaktarjobb / Göteborg
2026-06-17


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Vi söker styckare på behovsbasis – med möjlighet till heltid
Vi är ett göteborgsbaserat företag som styckar, packar och levererar kött till butiker runt om i Sverige. Nu söker vi erfarna styckare som vill arbeta på behovsbasis, med goda möjligheter till fast heltidstjänst för rätt person.
Vi erbjuder ett bolag med högt tempo, tydliga rutiner och ett team som vet vad de gör. Du som söker är van vid styckning, noggrann i ditt arbete och trivs i en miljö där kvalitet och effektivitet går hand i hand.
Låter det intressant? Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: carl-anton@kottpariktigt.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kött på riktigt i Sverige AB (org.nr 559271-6368)
FO Peterson gata 10 (visa karta)
421 30  VÄSTRA FRÖLUNDA

Jobbnummer
9969098

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