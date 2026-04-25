Stug- & evenemangsvärd på Krutudden

Båt&Kajak Boden / Receptionistjobb / Östhammar
2026-04-25


Vi söker personal till vår bed and breakfast på idylliska Krutudden i Östhammar!
Du förstår vikten av ett gott värdskap, är strukturerad och har en förmåga att se vad som behöver göras. Du kan arbeta självständigt men även i ett team med flera andra, där tempot kan variera och växla snabbt.

Publiceringsdatum
2026-04-25

Dina arbetsuppgifter
Servera frukostgäster, ta emot bokningar och beställningar, informera besökare, hantera kassan, planera och förbereda inför evenemang, städa och diska m.m.
Omfattning:
50-100%, vardagar och helger i juli-augusti, samt helger under försommaren och hösten.

Så om du brinner för ett gott värdskap, trivs med växlande arbetsuppgifter och vill sprida glädje till våra gäster och besökare - då är det här din chans!
Intervjuer kan komma att ske löpande, så tveka inte att höra av dig snarast möjliga.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: info@krutudden.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Båt&Kajak Boden
Krutudden (visa karta)
742 31  ÖSTHAMMAR

Arbetsplats
Tolvmannagården Bed and Breakfast

Kontakt
Alexander Lindgren
0730-480 359

Jobbnummer
9875852

