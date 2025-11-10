Studietjänst badvärd
2025-11-10
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Gillar du att möta människor, leverera en högklassig service och vill bidra till att människor i Marks kommun med omnejd har ett inbjudande och trivsamt badhus? Välkommen att söka jobba hos oss, Marks kommuns roligaste förvaltning!
Kaskad är ett kommunalt familjebad som riktar sig till en bred målgrupp. Kaskad består av två 25-metersbassänger, två terapibassänger, en lekavdelning och ett café. Utöver familjebadet Kaskad har Marks kommun även två utomhusbassänger som är öppna sommartid, Backagårdsbadet och Kungabergsbadet. Förutom en bred allmänhet utgör även föreningar, organisationer och skolor viktiga besökargrupper. Vi har nu en ledig studietjänst på 25% som endast riktar sig till dig som studerar på högskolan eller gymnasiet. Med arbetstider på kvällar och helger kan du balansera jobb och studier på ett sätt som fungerar för dig. Detta ger dig en chans att inte bara tjäna pengar utan också utveckla din kompetens samtidigt som du studerar. Ta steget och bli en del av vårt team där du får möjlighet att växa både professionellt och personligt!Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som badvärd är bland annat badbevakning, receptionsbemanning, cafébiträde, simundervisning, vattenträningsinstruktör och lokalvård. Även andra uppgifter inom området ingår. Den mesta av arbetstiden är förlagd till Kaskad men under sommaren bedriver vi även simundervisning utomhus.
Som studieanställd badvärd är du schemalagd några kvällar i veckan samt var tredje helg.Kvalifikationer
Erfarenhet eller kunskap inom en eller flera arbetsuppgifter är meriterande. Som studieanställd badvärd är service nyckelordet. Det är av stor vikt att leverera en god service inom alla arbetsuppgifter för att våra besökare ska vara nöjda med sin upplevelse hos oss. Då Kaskad är en arbetsplats där du möter många människor, såväl allmänhet som kollegor, ser vi att det är direkt nödvändigt att du har en positiv och flexibel inställning till arbetet, att du är handlingskraftig, visar intresse och att du tycker om att jobba med människor.
Du är en lagspelare som är bra på att samarbeta med andra och du är duktig på problemlösning. Du behöver ha fyllt 18 år för att jobba på Kaskad. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Då du i tjänsten kan ha regelbunden kontakt med barn så begär rekryterande chef att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret om du skulle bli aktuell för en anställning.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/blanketter---ovrigt-arbete-med-barn/
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
