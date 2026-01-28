Studiehandledare och modersmålslärare i spanska
Om arbetsplatsen
Enheten för modersmålslärare och studiehandledare har idag 20 anställda som talar 18 olika språk.
Enheten för modersmålslärare och studiehandledare har idag 20 anställda som talar 18 olika språk.

Organisatoriskt så återfinns enheten under en av kommunens grundskolor, Gröna Dalenskolan, och chef för verksamheten är även rektor på den grundskolan. Enheten har en biträdande rektor, som också ingår i skolans ledningsgrupp.
Tjänsten är kombinerad och omfattar arbete som både studiehandledare och modersmålslärare i spanska.
Som studiehandledare i spanska ger du elever stöd på spanska i olika skolämnen. Arbetet utgår från gällande kurs- och ämnesplaner och sker i nära samarbete med ämneslärare, mentorer och klasslärare. Du anpassar studiehandledningen efter elevens behov och har regelbunden kontakt med berörda pedagoger och kollegor inom verksamheten. I uppdraget ingår även deltagande i arbetsplatsträffar och studiedagar.
Som modersmålslärare i spanska planerar, genomför och följer du upp undervisningen enligt läroplan och kursplan för modersmål. Du bedömer och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling och sätter betyg när det är aktuellt. I arbetet ingår också kontakt och samarbete med vårdnadshavare. Du leder undervisningen på ett tydligt och tryggt sätt med fokus på elevernas utveckling och måluppfyllelse.
Arbetet är förlagt till flera av kommunens skolenheter med goda kommunikationer. Din anställning är vid en centralt belägen grundskola i Håbo kommun.
Vi söker dig som:
• kan ge studiehandledning på spanska
• har pedagogisk utbildning
• har mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• är flexibel, lyhörd och har god samarbetsförmåga
• kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
För uppdraget som modersmålslärare söker vi dig som är legitimerad lärare i spanska. Du har goda ämneskunskaper och arbetar pedagogiskt utifrån elevers olika behov och förutsättningar. Du kan anpassa undervisningen och skapa trygga och fungerande lärmiljöer för elever i olika åldrar. Du samarbetar gärna med kollegor och skolledning.
Om Håbo kommun
Allt fler upptäcker Håbo kommun, en ung och spännande tillväxtkommun med Bålsta som centralort. Vi är 23 000 invånare och fortsätter att växa. Vårt centrala läge i en växande region ger oss närhet och bra kommunikationer till de större städerna. Från både Stockholm och Västerås tar du dig hit på 30 minuter. I Håbo kommun har vi även en intern närhet som ger medarbetare stor möjlighet till inflytande och utveckling. Här har du möjlighet att vara delaktig i förändrings- och utvecklingsarbetet. Vi är ca 1 700 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. För oss är det en självklarhet att ständigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Hållbar miljö, hälsa och välbefinnande samt teknisk utveckling är några viktiga ingredienser i det arbetet. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum. Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje.
