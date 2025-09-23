Studiehandledare nederländska
2025-09-23
Om arbetsplatsen
Utbildningsförvaltningen bedriver verksamhet för 3500 barn och elever inom förskola och pedagogisk omsorg, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt barn- och elevhälsa. I utbildningsförvaltningen ingår även kommunens kostavdelning.
Nu söker vi en studiehandledare i nederländska för uppdrag under det resterande läsåret 25/26. Brinner du för det nederländska språket och att stötta barn och ungdomar i deras språkutveckling? Då kanske du är den vi söker!Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att i olika skolämnen och på olika skolor handleda elever som som har nederländska som modersmål. Det kan handla om att översätta ord och begrepp, att gå igenom undervisande lärares instruktioner en extra gång på modersmålet samt att ge allmänt stöd till eleverna i undervisningen.
Arbetets omfattning är på 20 %.Kvalifikationer
För att passa i denna roll som studiehandledare ska du ha erfarenhet av pedagogiskt arbete eller arbete med barn och ungdomar. God samarbetsförmåga, positiv inställning och flexibilitet är viktiga egenskaper, då du kommer jobba med flera elever och lärare på olika skolor.
B-körkort är meriterande för att ta dig till och från olika arbetsplatser.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser.
Innan ett erbjudande om anställning kommer vi att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Här finns jobb, grön omställning, god kommunal service och framtidstro. Detta genomsyrar hela vår verksamhet.
Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Vi hanterar ansökningar digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningar som inkommer via e-post eller pappersformat kommer inte att prioriteras. Vid en intervju ska du legitimera dig samt inför ett anställningserbjudande ber vi dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Ersättning
