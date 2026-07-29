Studie- och yrkesvägledare till Komvux Södermalm
Stockholms kommun / Yrkesvägledarjobb / Stockholm Visa alla yrkesvägledarjobb i Stockholm
2026-07-29
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Stockholm blomstrar som landets främsta tillväxtregion. Vi arbetar för en arbetsmarknad där alla kan hitta sin plats – där arbetsgivare hittar rätt kompetens och där människor får en möjlighet att komma in eller återvända till arbetslivet. Vi stödjer stockholmarnas resa mot arbete eller studier genom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen.
Välkommen till oss
Vi är cirka 300 stolta, engagerade och nyfikna medarbetare som varje dag öppnar nya möjligheter och gör skillnad för elever. Varje år levererar vi utbildning av hög kvalité till Stockholm stads medborgare. Våra skolor finns idag i stadsdelarna Järva, Skärholmen, Liljeholmen och Södermalm.
I vårt arbete med att ge varje elev goda förutsättningar att kunna komma vidare i sina studier stärker vi upp med elevnära stöd. Ett förstärkt stöd som ska stödja elever både individuellt och i grupp, när studierna påbörjas såväl som under studietiden. Vi söker därför dig med ett stort engagemang som vill vara med på vår resa. Tillsammans möter vi både stockholmarnas och arbetslivets behov!
Vi erbjuder
Vi är en verksamhet i utveckling och förändring där kompetens och samarbete är grunden för vår arbetsglädje. Vi erbjuder en möjlighet att få vara med och utveckla en verksamhet i tillväxt.
Din roll
Vi söker nu en engagerade och behörig studie och yrkesvägledare som har erfarenhet av SFI men som också kan arbeta mot grundläggande kurser, yrkesutbildning och gymnasiala kurser. Arbetet innebär nära samarbete med övriga studie- och yrkesvägledare, lärare, specialpedagoger, speciallärare och andra professioner för att ge eleverna det stöd de behöver.
De vanligaste förekommande arbetsuppgifterna är att:
• handleda elever, både på individuell- och gruppnivå kring frågor kopplade till arbete och studier
• besöka SFI-klasser för att prata om utbildningar efter SFI
• delta vid introduktion av nya elever
Arbetet kan innebära resor och arbete på samtliga egen regins enheter.
Din kompetens och erfarenhet
Du ska vara behörig studie- och yrkesvägledare.
Du ska ha erfarenhet av arbete som studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen särskilt inom SFI.
Som person är du mål-och resultatinriktad och strukturerad. Du är flexibel, kreativ, utvecklingsinriktad och har en mycket god samarbetsförmåga. Du är en tydlig pedagogisk ledare och engagerad i vuxnas lärande och har ett tydligt salutogent perspektiv. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
På arbetsmarknadsförvaltningen tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning samt andra kollektivavtalsbärande principer enligt kollektivavtalet Huvudöverenskommelse (HÖK). Du kan läsa mer om vilka villkor detta innebär på SKR:s hemsida, skr.se.
På arbetsmarknadsförvaltningen så arbetar vi för att det ska vara lätt att utvecklas genom att byta enhet och arbetsplats. Det innebär att din anställning är i hela förvaltningen och att du kan komma att få nya uppdrag inom andra verksamheter där din kompetens behövs bäst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Blekingegatan 55 (visa karta
)
118 94 STOCKHOLM Arbetsplats
Arbetsmarknadsförvaltningen, Vuxenutbildning, VO Egen regi Kontakt
Fredrik Morin, Sveriges Lärare fredrik.morin@edu.stockholm.se 0850846391 Jobbnummer
10015465