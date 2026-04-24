Studie- och yrkesvägledare Rinmangymnasiet
2026-04-24
Vill du göra verklig skillnad för ungdomar som behöver extra stöd för att hitta sin väg framåt? Vi söker nu en engagerad och relationsskapande studie- och yrkesvägledare till vår gymnasieskola. Tillsammans med kollegor och skolledning bidrar du med din kompetens och utforskar nya vägar som stärker våra elevers framtid.
Du ingår i ett stort elevhälsoteam med flera erfarna och engagerade kollegor. Totalt är ni fyra studie- och yrkesvägledare på skolan. Du jobbar nära skolledning och med elever inom introduktionsprogram, anpassat gymnasium och resursskola. Det är ungdomar som av olika anledningar behöver mer tid, stöd och individuella insatser för att kunna gå vidare till fortsatta studier eller etablera sig i arbetslivet. Rinmangymnasiet ligger centralt i Eskilstuna, nära både tåg- och busstation.
Arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare hos oss har du en central roll i elevernas framtidsresa. Du arbetar både individuellt och i grupp med att vägleda eleverna i deras studie- och yrkesval, där fokus ligger på att stärka deras motivation, självkännedom och framtidstro. Genom samtal och coachning stöttar du eleverna i att formulera mål och fatta genomtänkta beslut kring sin framtid.
I rollen ingår att samverka nära med lärare, elevhälsa, vårdnadshavare och externa aktörer för att skapa goda förutsättningar för varje elev. Du bidrar även till att utveckla skolans studie- och yrkesvägledningsarbete och anpassar ditt arbetssätt efter elevernas individuella behov. En viktig del av uppdraget är att arbeta särskilt nära de elever som behöver extra stöd, där du med tålamod, struktur och engagemang hjälper dem att ta steg vidare mot studier eller arbete.Kvalifikationer
Du är utbildad studie- och yrkesvägledare och har också god kunskap om arbetsmarknaden. Du kan vara nyexaminerad. Det viktigaste är att du vill arbeta nära ungdomar som behöver extra stöd. Några av skolans enheter finns i andra delar av Eskilstuna och därför behöver du ha B-körkort. Givetvis är det en fördel om du har arbetat med studie- och yrkesvägledning på gymnasiet eller med liknande elevgrupper. Det är också positivt om du har erfarenhet av samverkan med andra aktörer i elevens nätverk.
Vi söker dig som har tålamod och tror på varje ungdoms möjligheter att utvecklas. Du möter elever med värme, respekt och nyfikenhet. Du är trygg i dig själv och kan hantera svåra situationer på ett lugnt sätt. I arbetet värdesätter vi en stark teamkänsla och ett nära samarbete med kollegor. Flexibilitet behövs för att kunna växla mellan olika uppgifter under dagen, samtidigt som det finns förmåga att arbeta självständigt och prioritera. En nyfikenhet på utveckling och ett aktivt bidrag till skolans utvecklingsarbete är en viktig del, liksom att vara med och skapa ett gott arbetsklimat.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega som tillsammans med oss vill skapa goda möjligheter för våra elever att hitta sin väg vidare.
Aktuellt polisregisterutdrag uppvisas innan anställning.
Eskilstuna kommun har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv upplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar på urvalsfrågorna blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Här kan du läsa mer om bakgrunden till beslutet: https://jobb.eskilstuna.se/personligt-brev
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261415".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
631 86 ESKILSTUNA
För detta jobb krävs körkort.
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Rekryteringskonsult
Annika Snickars annika.snickars@eskilstuna.se 016-710 50 14
