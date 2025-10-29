Studie- och yrkesvägledare Parkdalaskolan 7-9
2025-10-29
Parkdalaskolan i Ronneby kommun är en nyetablerad skola med årskurserna 4-9. Här har Du stora möjligheter vara med och forma den pedagogiska verksamheten i nya fräscha lokaler med stora möjligheter till ett kollegialt samarbete över skolans alla årskurser. Skolan har heltidsmentorer som har hand om mentorsskapet för alla elever.
Skolan ligger centralt i tätorten med gångavstånd till både centrum, simhall och den vackra Brunnsparken. Högstadiet har ca 280 elever och vi är ca 50 personer i personalstyrkan.
Tycker Du att detta låter intressant, men har frågor så tveka inte att ta kontakt med oss.
Utbildningsförvaltningen i Ronneby har satt fokus på det kollegiala lärandet! Verksamheten ska genomsyras av kollegialt lärande och de metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då når vi framgång! Hos oss ska samtliga medarbetare vara väl medvetna om våra styrkor och värna om dessa, samtidigt som vi hela tiden utvecklas. Det gör vi tillsammans!
I utbildningsförvaltningen arbetar vi efter den "röda tråden", en gemensam syn på utveckling och lärande med demokratisk värdegrund från förskola, grundskola, anpassad skola till gymnasie- och vuxenutbildning.
Ta chansen att jobba i en kommun som fokuserar på kärnan i utbildningen!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Studie- och yrkesvägledningen i Ronneby kommun ligger under varje skolenhet.
Studie- och yrkesvägledningen i Ronneby kommun ligger under varje skolenhet.
I kommunen finns ett nätverk bestående av samtliga studie- och yrkesvägledare som träffas regelbundet.
I det dagliga arbetet sker ett nära samarbete med elevhälsan samt övriga lärare och skolpersonal.Kvalifikationer
Vi vill att du ska ha studie- och yrkesvägledarexamen eller likvärdig utbildning där erfarenhet från studie- och yrkesvägledningsarbete är meriterande. Du ska uppskatta att arbeta både självständigt och i grupp och flexibilitet är en viktig personlig egenskap i det dagliga arbetet. Vägledning är en kärnverksamhet och du ser nya möjligheter att driva processer framåt. För dig är varje elev i centrum och du vill vara en del av elevens möjlighet att lära och växa.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Goda kunskaper i engelska ett krav.
Krav på körkort.
Då utdrag ur belastningsregistret är ett lagstadgat krav, måste ett sådant visas upp för dig som kan bli aktuell för tjänsten, du hittar ansökan om utdrag hos polisen:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas. Tillsättning av tjänsten kan ske innan ansökningstiden har gått ut.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
