Studie- och yrkesvägledare
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen / Yrkesvägledarjobb / Hudiksvall Visa alla yrkesvägledarjobb i Hudiksvall
2026-03-18
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen i Hudiksvall
Lärandeförvaltningen söker Studie- och yrkesvägledare till Centrum för utveckling och lärande - CUL.
CUL tillhör lärandeförvaltningen, som omfattar Hudiksvalls kommuns utbildningsverksamhet inom förskola, grund- och anpassad grundskola, gymnasie- och anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning och anpassad vuxenutbildning. Vi är totalt ca 1200 medarbetare och 6500 elever.
Vi har Sveriges viktigaste jobb och det tar vi på stort allvar. Vi vill göra skillnad och skapa möjligheter, för nutid och framtid. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna jag kan, jag vill, jag vågar!
I dag arbetar 12 studie- och yrkesvägledare inom kommunens grundskolor. gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Studie- och yrkesvägledarna, inom gymnasiet och vuxenutbildningen, ingår i en samlad enhet.
Du kommer att ingå i den samlade vägledningsenheten med placering inom gymnasieskolan.
Du har individfokus och ett utåtriktat arbetssätt. I arbetsuppgifterna ingår att genomföra vägledningssamtal och information, både enskilt och i grupp. Samverka med övriga studie- och yrkesvägledare i kommunen för att vår verksamhet ska bli som en röd tråd genom hela skolan. Samarbete med lärare och övrig personal i den generella studie- och vägledningen är viktig för ökad måluppfyllelse. Samverkan sker även i hög grad med andra såsom myndigheter, näringsliv, andra kommuner och övriga utbildningsanordnare.Profil
Vi söker dig som har Studie- och yrkesvägledarexamen.
Vi söker dig som har förmåga att planera, organisera och genomföra studie- och yrkesvägledande aktiviteter på både individ- och gruppnivå. I rollen ingår att självständigt ansvara för planering och samordning av exempelvis utbildnings- och yrkesmässor, studiebesök, temadagar och informationsinsatser kopplade till elevers framtidsval. Du har god organisatorisk förmåga och kan strukturera arbetet från idé till genomförande och uppföljning, inklusive kontakt med externa aktörer såsom gymnasieskolor, högskolor, företag och andra samarbetspartners.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och personliga egenskaper som flexibilitet, drivkraft, kreativitet, ansvarstagande, samarbetsförmåga och ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Flyttbidrag-for-forskollarare-och-larare.html
Tjänsten tillsätts efter erforderliga beslut.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/35". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls kommun
(org.nr 212000-2379) Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen Kontakt
Elisabeth Dahlberg 073-2752108 Jobbnummer
9803724