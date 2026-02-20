Studie- och yrkesvägledare
2026-02-20
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen i Hudiksvall
Välkommen till Östra skolan!
Här på Östra skolan finns 385 elever i årskurserna 7-9.
Östra skolan vill vara en skola som är öppen och trygg, där varje elev får vara den hen vill vara och nå sina mål. När vi arbetar för att Östra skolan ska vara en trygg miljö med god utbildning är samsyn, respekt, gemenskap, allas lika värde och trygghet centrala värden. Våra värden ska gestaltas i undervisning, bemötande och gemensamma aktiviteter.
Arbetslag, ämneslag, elevhälsoteam och resursteam arbetar tillsammans för att utveckla skolan och har fokus på det som gynnar elevers lärande och trygghet. Skolan har Rörelse - och hälsoprofil, vilket innebär att vi främjar rörelse och hälsa för att stärka lärandet och inspirera till en god livsstil.
Du har individfokus och ett utåtriktat arbetssätt. I arbetsuppgifterna ingår att genomföra
vägledningssamtal och information, både enskilt och i grupp. Samverka med övriga studie- och
yrkesvägledare i kommunen för att vår verksamhet ska bli som en röd tråd genom hela skolan.
Samarbete med lärare och övrig personal i den generella studie- och vägledningen är viktig för ökad måluppfyllelse. Samverkan sker även i hög grad med andra såsom myndigheter, näringsliv, andra kommuner och övriga utbildningsanordnare.Profil
Vi söker dig med utbildning avsedd för uppdraget som studie- och yrkesvägledare.
Du är van att vägleda människor i olika sammanhang och har en vilja och lust att stötta ungdomar. Erfarenhet inom yrket är meriterande. Som person är du flexibel och kan anpassa dig till olika situationer. Du är en god och relationsskapande kommunikatör som kan arbeta självständigt, men som också ser det som en självklarhet att samarbeta och arbeta tillsammans i ett team.
Vi vill att du är kreativ och ser möjligheter samt kan bidra med nya lösningar. Du har förmågan att motivera och inspirera andra så att de utvecklas och mår bra. Du är skicklig på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt agerande utifrån situationen.
Du är medveten om betydelsen av studie- och yrkesvägledarens arbete och vill driva samt utveckla detta på skolan. Du har en helhetssyn och kan uppmärksamma behov av förbättringar i verksamheten som på ett positivt sätt påverkar elevernas hälsa, utveckling och måluppfyllelse.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.

Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
