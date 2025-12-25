Studie- och yrkesvägledare
Välkommen till Dibber
Vi har en viktig roll och vill att du är med!
Välkommen till Dibber Vi har en viktig roll och vill att du är med! På Dibber har vi hjärta för lärande. Det betyder att vi brinner för att varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla ett livslångt lärande med hjärta för världen. Vår Hjärtekultur är kärnan i hela verksamheten, och präglar relationerna med barn och elever, vårdnadshavare, och mellan kollegor. Hjärtekulturen ska vara en vägledare i varje situation. Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och kan vara med och bidra. Vi erbjuder en arbetsplats med fokus på trivsel och arbetsmiljö, utveckling och tillitsfulla relationer. Dibber har kollektivavtal genom Almega med Sveriges lärare, Kommunal och Vision (Friskoleavtalet) och erbjuder friskvårdsbidrag, föräldralön, personalstöd, företagshälsovård samt regelbundna medarbetarundersökningar för att mäta våra medarbetares trivsel och hälsa. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs hos och känner trygghet. Vi vet att ledarskapet är avgörande för att vår verksamhet och våra medarbetare ska må bra och lyckas, därför jobbar vi aktivt med att utveckla våra ledare och säkerställa att de har det stöd de behöver.
Är du den vi söker?
Som studie- och yrkesvägledare hos oss har du en viktig roll i elevernas övergång till gymnasiet. Genom enskild vägledning samt information i grupp hjälper du eleverna att utforska sina möjligheter, fatta genomtänkta beslut och förbereda sig för framtida studier och yrkesval. Du är även en del av skolans elevhälsoteam där du samarbetar med andra professioner för att skapa en trygg och stödjande lärmiljö.
Vi söker dig som
* visar engagemang i mötet med elever och kollegor
* är kommunikativ och trygg i din profession
* har en god förmåga att skapa struktur och bygga förtroendefulla relationer
* är utbildad studie- och yrkesvägledare
Vi erbjuder
* ett stimulerande och meningsfullt arbete
* engagerade kollegor i ett professionellt elevhälsoteam
* en utvecklande miljö där du får möjlighet att påverka och bidra till skolans fortsatta utveckling
Dibber etablerades i Sverige 2017 och bedriver idag förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor. Dibbers huvudkontor ligger i Sollentuna, verksamhet finns i stora delar av Sverige. Dibber i Sverige är en del av den norska friskolekoncernen Dibber som startades och ägs av två engagerade pedagoger, Randi och Hans Jacob Sundby. Idag driver Dibber skolor och förskolor i nio länder över hela världen. Vi står upp för livslångt lärande och att hålla oss i framkant inom våra professioner. Vi strävar efter att bygga ett professionellt nätverk där vi lär av varandra och som kan stötta och inspirera. Oavsett vilken del av verksamheten som du arbetar inom, blir du en del av ett team som vill göra en skillnad för barn och elever, och deras framtid. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats präglad av hjärtekultur, lärande och utveckling.
Välkommen till Dibber - med hjärta för lärande!
Observera att intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
