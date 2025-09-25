Studie- och yrkesvägledare
2025-09-25
Brinner du för att vägleda människor till rätt utbildning och arbete? Då ska du söka tjänsten som studie- och yrkesvägledare!
Vi söker en studie- och yrkesvägledare till vår vuxenutbildning.
Du vägleder eleverna till att fatta beslut om studie- och yrkesval på kort och lång sikt. I arbetsuppgifterna ingår individuella vägledningssamtal. Du har god kunskap om arbetsmarknad och utbildningsalternativ.Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
Vi söker dig som är examinerad studie- och yrkesvägledare.
Personlighet
Du är flexibel, noggrann och duktig på att kommunicera.
Du som älskar att vägleda människor är varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: jobb@akadeva.se Omfattning
