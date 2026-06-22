Pizzabud sökes till Pizzeria Flamenco i Kalmar
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2026-06-22
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Är du serviceinriktad, ansvarsfull och tycker om att köra bil? Vi söker nu ett pizzabud som vill bli en del av vårt team på Pizzeria Flamenco i Kalmar. Restaurangen erbjuder både avhämtning och hemleverans till kunder i området. Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Leverera pizza och annan mat till våra kunder.
Ge kunderna ett trevligt och professionellt bemötande.
Hjälpa till med enklare arbetsuppgifter i restaurangen vid behov.
Se till att leveranser sker snabbt och säkert.
Vi söker dig som
Har B-körkort.
Är punktlig, pålitlig och stresstålig.
Har god servicekänsla.
Kan arbeta kvällar och helger.
Talar svenska eller engelska.
Vi erbjuder
Trevliga arbetskamrater.
Flexibla arbetstider.
Lön enligt överenskommelse.
Möjlighet till både deltid och heltid.Så ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan direkt.Serin.3421@live.se
📞 0480-280 14
Vi rekryterar löpande, så skicka din ansökan redan idag! 🍕🚗 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: serin.3421@live.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sparta Kungarna AB
(org.nr 559272-3794)
Lilla Bullens Väg 1 A (visa karta
)
393 58 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Serin Özturk Serin.3421@live.se 0722512147 Jobbnummer
9971824