Om skolan
Storsjögymnasiet är en fristående gymnasieskola som ligger i trivsamma lokaler på Stadsdel Norr i Östersund. På skolan erbjuds idag sju program. Dessa är Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, El- och energiprogrammet, Estetiska programmet, Frisörprogrammet, Samhällsprogrammet och Teknikprogrammet.
Vi arbetar med verklighetsbaserat lärande och i skolans profil ligger att vi har nära samarbete med näringslivet vilket bland annat innebär att eleverna arbetar med projekt som är knutna till respektive bransch.
Skolan fokuserar på både kunskap och personlig utveckling då det går hand i hand. Våra värdeord är tillit, tillgänglighet, professionalism och lösningsfokus.
På skolan går det idag ca 240 elever och det är 35 personal som arbetar på skolan.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad studie- & yrkesvägledare och som har några års erfarenhet av yrket. Meriterande är om du har arbetat på gymnasiet.
Vi söker dig som har ett stort intresse och engagemang för elevernas utveckling i ett brett perspektiv. Du ser möjligheter för elever och värnar skolans värdegrund. Du bör ha god samarbetsförmåga, vara flexibel och trygg samt vara duktig på att skapa goda relationer till elever och vårdnadshavare. För att fungera bra i rollen som studie-och yrkesvägledare krävs att du är strukturerad, självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Vi ser att du har en god samarbetsförmåga med alla yrkesgrupper i skolan och med externa samverkanspartners. Du vågar också tänka kreativt och innovativt.
För att alltid kunna ge den senaste informationen är det viktigt att du gillar att trendspana om vad som händer i skolvärlden och på arbetsmarknaden för att kunna vara länken mellan omvärld och skola.
Tjänsten omfattning är i dagsläget 50%
Som studie- & yrkesvägledare ska du arbeta med att vägleda eleverna, både individuellt och på gruppnivå för att bidra till att våra elever ges möjlighet till underbyggda val inför framtida studier och yrkesval. Som studie- & yrkesvägledare är du även en del av skolornas elevhälsoteam, där vi främst arbetar främjande och förebyggande för att eleverna ska nå så långt som möjligt vad gäller både lärande och utveckling. Du samarbetar även nära lärare, mentorer och skolans administratör.
Arbetet sker enligt ett årshjul med olika teman för årskurs 1, 2 och 3. Kontakter med elever, vårdnadshavare och kollegor ser du som en naturlig del i ditt dagliga arbete. Administrativt har du, tillsammans med mentorerna, koll på elevernas individuella studieplaner.
I rollen ingår även samarbete med såväl interna som externa aktörer för att hjälpa eleverna att bli trygga med sina framtidsval. Du samordnar även studiebesök för elever som vill veta mer om vår skola.Tillträde
Sker enligt överenskommelse. Det är en tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning.
Vi kommer att kalla till intervjuer löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: camilla.karlsson@storsjogymnasiet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Studie- & yrkesvägledare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Honesta Skolutveckling AB
(org.nr 556917-3635), http://www.storsjogymnasiet.se
831 32 ÖSTERSUND Arbetsplats
Storsjögymnasiet Kontakt
Rektor Storsjögymnasiet
Camilla Karlsson camilla.karlsson@storsjogymnasiet.se 063-5541161 Jobbnummer
