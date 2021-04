Studerar du och vill arbeta extra som jobbcoach? - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Personaltjänstemannajobb i Örebro

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Personaltjänstemannajobb / Örebro2021-04-11Är du studerande idag och söker ett utvecklande extrajobb? Är du dessutom en självgående person som är nyfiken på arbetsmarknaden, karriärutveckling och coachning? Då är jobbet som Jobbcoach hos StudentConsulting något för dig.StudentConsulting söker nu dig som vill arbeta extra bredvid dina studier som jobbcoach och hjälpa människor ut i arbete eller utbildning. Arbetet består främst i att, genom bland annat individuella samtal och workshops, coacha, vägleda och stötta arbetssökande till jobb eller studier. Tjänsten präglas av ett tydligt resultatfokus med målsättningen att så snabbt som möjligt få ut deltagaren i jobb eller utbildning.Din arbetstid kommer vara under måndag till fredag, varierande timmar mellan kl 08.00-17.00. Du ska kunna arbeta minst 10-16 timmar per vecka för att vara aktuell för tjänsten.För att lyckas i den här rollen är det viktigt att du har lätt för att möta nya människor och situationer. Vi tror att du som uppskattar känslan av att ge riktigt god service kommer att trivas väldigt bra i den här rollen, och vi tar för givet att du alltid är mån om att göra ett bra jobb. Erfarenhet av coachning och/eller rekrytering kommer att vara till stor hjälp i arbetet för din egen del, men är dock inget krav.2021-04-11För att vara aktuell för tjänsten är det ett KRAV att du är studerande idag på högskola eller universitet (minst 50%). I övrigt måste du uppfylla något av nedan krav för att vara aktuell;1. Utbildning på högskolenivå, varigenom erhållits minst 120 poäng (motsvarande 80 poäng enligt äldre system) inom: arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapi eller inom ramen för socionomutbildningen SAMT minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid (inom valfritt område).2. Alternativt minst ett års eftergymnasial utbildning på heltid samt minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom något av de områden som nämnts ovan.Intyg som visar på ovanstående kommer att inhämtas.Vi ser att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Meriterande om du har övriga språkkunskaper.Vi ser gärna att du som söker tidigare har jobbat med coachning, vägledning och/eller rekrytering och bemanning, detta är dock inget krav.Som person är du noggrann, flexibel, kreativ och duktig på att kommunicera. Du gillar ett högt tempo och trivs med att arbeta såväl självständigt som i team. Du är duktig på att inspirera och övertyga andra samt är hjälpsam och trygg i dig själv. Du värdesätter olikheter hos människor och har stor förståelse för den påverkan som olikheterna kan ge upphov till.Är du den vi söker? Ansök redan idag via www.studentconsulting.se Vi jobbar med löpande urval och intervjuer. Tjänsterna ska tillsättas med start så snart som möjligt.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-25Studentconsulting Sweden AB (Publ)5683669