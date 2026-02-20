Studerande receptionist till Norrköping.
2026-02-20
Är du studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%? Vill du knyta nya kontakter och skapa ett bredare cv? Då bör du jobba som ambulerande receptionist hos vår kund i Norrköping!
Vi söker dig som har ett flexibelt schema och kan komma in på planerade dagar men även vid akuta inhopp vid sjukdom.
Om rollen:
Som anställd i vår vikariepool får du en unik chans att knyta nya kontakter inom affärslivet och prova på nya och spännande arbetsuppgifter. Vi erbjuder dig en trygg anställning med lön enligt kollektivavtal samt ett inkluderande jobb med bra arbetsklimat. I denna roll är du ansiktet utåt för Studentconsulting hos vår kund, och vi utlovar dig en personlighetsutveckling utöver det
vanliga. Här kommer du erbjudas en möjlighet för ett långsiktigt extra arbete med omväxlande arbetsuppgifter på ett företag med hög ambitionsnivå och servicekänsla.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara:
Reception - Ta emot kundens anställda och gäster där du hälsar alla god morgon och välkomna för dagen
Administration - Lägg upp nya taggar och redigera korrekt behörigheter
Konferens - Boka och göra i ordning rummen inför möten
Växeltelefoni - Ta emot samtal och mejl
Beställa fika och göra i ordning.
Utföra mindre industritvätt och vara behjälplig med detta till produktionen.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har en god förståelse för vad som kännetecknar riktigt bra service
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är studerande med minst ett år kvar av dina studier, alternativt har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
Har god datorvana
Har ett flexibelt schema och kan hoppa in vid sjukdom samt arbeta planerade pass
Det är meriterande om du har:
Relevant arbetslivserfarenhet från en liknande roll
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är initiativtagande och driven, då du självständigt ansvarar för stora delar av arbetsuppgifterna. Du är prestigelös och trivs med att hantera varierande arbetsuppgifter. Eftersom du dagligen har kontakt med både kollegor och kunder är du teamorienterad, kommunikativ och har ett starkt servicefokus.
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
