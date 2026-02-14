Studerande marknadsassistent till bokförlag!
2026-02-14
Är du noggrann, strukturerad och trivs med både administrativa uppgifter och kreativt arbete? Vill du stötta ett engagerat team hos ett bokförlag under en intensiv period? Då kan detta vara uppdraget för dig!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett etablerat bokförlag där du kommer att arbeta tätt tillsammans med produktionsledaren och stötta i både originalarbete och löpande administration.
Uppdraget är med start i mitten av mars och pågår initialt till mitten av juli, med möjlighet till förlängning.
Dina arbetsuppgifter
Originalarbete i InDesign:
• Arbeta i befintliga originalfiler
• Justera stavfel och korrigera enligt redaktionens feedback
• Uppdatera och justera material
Administration:
• Utföra enklare administrativt arbete som filarkivering.
• Lägga upp inköpsordrar i affärs- och ordersystem
• Enklare administrativt stöd till produktionsledare
• Kontrollera fysiska exemplar av böcker för att säkerställa kvalitet och korrekthet
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande inom media/marknad/kommunikation eller liknande och tar examen tidigast januari 2027
• Har erfarenhet av Adobe InDesign (t.ex. genom studier, praktik eller tidigare arbete)
• Erfarenhet av eller fallenhet för administrativt kontorsarbete.
• God förmåga att förstå och hantera digitala system.
• Noggrann och prestigelös inställning.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av system som Mockingbird eller Schilling.
• Kunskaper i Adobe Illustrator och Photoshop.
• Bakgrund inom media, kommunikation eller marknad.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Mycket noggrann och kvalitetsmedveten
• Prestigelös och hjälpsam
• Nyfiken och snabblärd
• Orädd för att ställa frågor
• Strukturerad och tycker om att arbeta metodiskt
Du trivs med att stötta andra och motiveras av att bidra där det verkligen behövs.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
