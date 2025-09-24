Studerande administratör till Trafikverket i Solna
Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Nu söker vi en administratör på deltid till Trafikverket i Solna. Tjänsten passar dig som studerar och vill kombinera dina studier med ett meriterande deltidsjobb inom offentlig verksamhet.
I rollen arbetar du i första hand med fakturadistribution. Det kommer in en stor mängd fakturor varje vecka, vilket är anledningen till att myndigheten nu behöver förstärkning. Då hanteringen inte är automatiserad ställs det krav på manuell hantering där du registrerar vem fakturan ska hanteras av, konterar den och skickar den sedan vidare för attest. Det förekommer även fakturor kopplade till dagbok eller tidrapportering i Agresso, där du behöver kontrollera att allt stämmer innan vidare hantering.
Andre förekommande arbetsuppgifter
Utöver fakturaarbetet ingår även andra administrativa uppgifter i tjänsten såsom:
• hantering kring nyhetsbrev
• samla in information
• koordinera olika insatser
• sammanställa material för utskick.
• mötesbokningar
• rese- och hotellbokningar
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som administratör är ett konsultuppdrag på deltid, ca 50% efter behov med start omgående. Uppdraget beräknas inledningsvis pågå fram till sommaren, med möjlighet till eventuell förlängning.
Arbetet utförs i första hand på plats på Trafikverkets regionkontor i Solna Strand. Möjlighet till distansarbete kan finnas på sikt, i samråd med ansvarig chef och med hänsyn till verksamhetens behov.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan vi i denna process komma att använda arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2025-10-02.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
