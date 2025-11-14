Studentmedarbetare till universitetsbiblioteket
2025-11-14
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Göteborgs universitetsbibliotek (UB) är ett av landets största bibliotek och består av åtta bibliotek med olika ämnesinriktningar och en enhet för digitala tjänster. Göteborgs universitetsbibliotek svarar i första hand för informationsförsörjningen vid Göteborgs universitet, men har också ett nationellt och regionalt ansvar.
Göteborgs universitetsbibliotek söker nu nya studentmedarbetare som studerar biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Arbetsuppgifter
Som studentmedarbetare skall du vara behjälplig med enklare biblioteksarbete såsom att ge service i bibliotekets informationsdisk, ta fram och sätta upp böcker, bistå med utskrift, kopiering och enklare IT-service. Vissa av arbetsuppgifterna innebär tunga lyft. Du arbetar enligt ett schema som fastställs i överenskommelse med dig. Utöver fast schema kan möjlighet till extrapass tillkomma vid behov.
Arbetspassen är förlagda till kvällar och helger.Publiceringsdatum2025-11-14Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• bedriver heltidsstudier inom biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
• Har fullgjort minst 60 HP
• Har god IT-vana
• Har goda språkkunskaper, både muntligt och skriftligt i svenska och engelska
Erfarenhet av att arbeta på ett universitetsbibliotek är meriterande. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska ha en god servicekänsla och samarbetsförmåga. Det är också viktigt du kan ta ansvar för dina uppgifter och utför ditt arbete med noggrannhet. I mötet med bibliotekens användare är det viktigt du har ett pedagogiskt förhållningssätt. För att komma i fråga för dessa anställningar får du inte ha påbörjat forskarstudier.
Arbetspassen är till stor del förlagd vid tider då ordinarie medarbetare inte är i tjänst och det kräver en god förmåga att ta självständiga beslut utifrån givna ramar. Biblioteken har en bred användargrupp med olika behov. Det ställer höga krav på ett professionellt bemötande och flexibilitet i användarmötet.
Anställning
Du anställs tidsbegränsat terminsvis, i enlighet med "Avtal om tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare" med en sysselsättningsgrad om högst 25 % av en heltid och med placering på något av Göteborgs universitetsbibliotek. Anställningen löper från 19 januari 2026 - 7 juni 2026. Introduktionsutbildning med lön kommer att hållas.
Vi ber dig att till din ansökan bifoga ett studieintyg från LADOK som visar att du bedriver studier i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan pågående universitetsutbildning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tillsättningsförfarande
Intervjuer kommer att ske under vecka 50-51.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:
Olof Gardell, biträdande bibliotekschef
031-786 65 44olof.gardell@ub.gu.se
Emma Pettersson, universitetsbibliotekarie
031-786 67 28emma.pettersson@ub.gu.se
Sara Tegehall, universitetsbibliotekarie
031-786 45 97sara.tegehall@ub.gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 3 december 2025
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
