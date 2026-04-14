Studentmedarbetare till IT-avdelningen
Mjölby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning / Datajobb / Mjölby Visa alla datajobb i Mjölby
2026-04-14
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mjölby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning i Mjölby
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Kommunstyrelsens förvaltning är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och fungerar som kansli åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Med cirka 130 medarbetare driver vi strategiska frågor i hela organisationen., samordnar kommunövergripande arbete och stöttar både den politiska ledningen och övriga förvaltningar. Förvaltningen består av kommunledning, ekonomi och styrning, HR och lön, kansli, IT och digitalisering, kommunikation samt näringsliv och marknad.
IT-avdelningen består idag av 18 medarbetare och konsulter som ansvarar för i stort sett allt som rör IT inom Mjölby och Vadstena kommuner. Detta innefattar till exempel ärendehantering, felsökning, drift/underhåll av system och infrastruktur, beställning av utrustning och projektledning. Vi arbetar styrande, stödjande och nära verksamheterna för att bidra till att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt.
Vill du få värdefull arbetslivserfarenhet och få bidra med nya insikter inom området? Tveka inte på att söka rollen som studentmedarbetare!
Arbetsuppgifter
Som studentmedarbetare på IT-avdelningen kommer du att arbeta med dokumentation och struktur kopplat till organisationens IT och informationssäkerhet. Rollen är nära kopplad till den nya cybersäkerhetslagen som trädde i kraft januari 2026 och innebär nya krav på dokumentation och intern styrning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
* Stötta systemtekniker i att dokumentera IT-system och infrastruktur, ett objekt i taget, i nära samverkan med verksamheten
* Medverka i uppdatering och förbättring av styrande dokument såsom riktlinjer och policys inom IT-säkerhetsområdet
* Ta fram och strukturera dokumentation kopplat till kontinuitetsplanering
* Bidra till kartläggning av system, processer och beroende
Arbetet ger dig möjlighet att få praktisk erfarenhet av IT-styrning, cybersäkerhet och arbete enligt nya lagkrav i en verksamhetsnära roll. Som studentmedarbetare tilldelas du en egen handledare som kommer stötta dig i introduktionen och ditt vidare arbete.
Tjänsten som studentmedarbetare ingår i det regionala samarbetsavtalet i Östergötland som skapats för att satsa på studentmedarbetarskap och underlätta i övergången mellan studier och arbete. Detta innebär att du kommer delta i regionala nätverksträffar med andra studentmedarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som till hösten påbörjar sista året på ett master- eller kandidatprogram vid Linköpings Universitet på en utbildning inom området IT, data, IT-säkerhet eller annat som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Som person ser vi att du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer och du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Vi tror att du snabbt kan lära dig nya uppgifter samt samlar in och förvaltar information för att stödja beslutsfattande. Du har förmågan att skriva tydligt, klart och välstrukturerat samt har förmågan att anpassa dina texter utifrån den tilltänkta målgruppen. Slutligen tror vi även att du har förmåga att noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar.
Vi erbjuder dig ett intressant arbete där du får möjlighet att lära känna vår organisation och hur det är att arbeta på IT avdelningen i Mjölby kommun.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318116".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
(org.nr 212000-0480)
595 30 MJÖLBY Arbetsplats
Mjölby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
IT- och digitaliseringschef
Malin Klaar malin.klaar@mjolby.se 010-234 59 30
9854254