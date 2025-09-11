Studentmedarbetare till International Office
2025-09-11
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss
Vi söker
En studentmedarbetare på deltid.
Innehåll och arbetsuppgifter
International Office söker nu en studentmedarbetare som kan hjälpa till med att skapa innehåll till våra sociala medier: Instagram och TikTok! Studentmedarbetaren måste vara student vid Malmö universitet och studera på något av universitetets engelskspråkiga program.
Som studentmedarebetare bör du ha en god förståelse för International Office olika målgrupper samt content-strategier för kommunikation med internationella presumtiva studenter. Du behöver ha mycket goda kunskaper i engelska och video redigering. Erfarenhet av marknadsföring och sociala medier är meriterande.
Är du utåtriktad, kreativ och inte rädd för att komma med nya idéer? Då är detta jobbet för dig!
Kvalifikationer
För denna anställning krävs specifikt:
Att du är student vid Malmö universitet och studerar på något av universitetets engelskspråkiga program.
Arbetsplats
International Office har ett samordningsansvar för universitetets internationaliseringsarbete. Enhetens huvudsakliga uppdrag består av stöd till mobilitet, marknadsföring och rekrytering av internationella studenter, stöd till internationella samarbetsprojekt och universitetsgemensamma nätverk.
Upplysningar
Catharina Barbosa, catharina.barbosa@mau.se
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2025-09-25. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de skandinaviska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.
Ansökan skall innehålla:
• CV
• Exempel på tidigare inlägg eller arbete i sociala medier. Till exempel Instagram-inlägg.
Övrigt
Vi granskar ansökningar löpande.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde
Omgående eller enligt överenskommelse. Anställningen är en intermittent timanställning enligt överenskommelse med omfattningen av 4-8h per vecka.
Fackliga företrädare
OFR lutfi.zuta@mau.se
SACO rebecka.johansson@mau.se
SEKO anne.sundel@mau.se
