Studentmedarbetare Kulturutveckling
2025-12-17
Brinner du för att förena utbildning och kultur och ser möjligheter med kultur som en resurs i skolan? Då är det här uppdraget för dig!
Om arbetsplatsen
Kulturen är en viktig drivkraft för att göra Helsingborg till den mest attraktiva staden. Här bedrivs en aktiv och synlig kulturpolitik utifrån kulturinstitutionerna, de fria kulturutövarna och det civila samhällets engagemang. Förvaltningens publika verksamheter innefattar Helsingborgs bibliotek, Helsingborgs museum, Helsingborgs kulturskola och Helsingborgs konsthall och Dunkers scener. Tillsammans stöds de av gemensamma stabsfunktioner för kommunikation, administration, ekonomi och HR.
Tjänsten är placerad vid kulturförvaltningens avdelning för kulturutveckling. Vi arbetar med utveckling, stöd och spridning av konst och kultur i hela kommunen. Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Bistå i arbetet med att ta fram ett förslag till en utbildningsinsats för skolledare om kultur som resurs i skolan. Arbetet innebär bl.a. att samla bakgrundsinformation, göra omvärldsbevakning samt att planera och genomföra dialoger och möten med berörda förvaltningar och andra organisationer som är relevanta i sammanhanget. I arbetet ingår omvärldsbevakning och insamlande av forskning och fakta som rör kultur i skolan kopplat till skolans mål. Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar på masternivå inom pedagogiskt arbete, statsvetenskap, service management, ekonomi, kulturadministration eller liknande område. Du har intresse för att förbättra möjligheterna att nå skolans mål med hjälp av konst och kultur.
Du har förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation. Du är analytisk och strukturerad, med förmåga att samla in och bearbeta större mängder information. Du är lyhörd i dialogen med olika intressenter och kan kommunicera tydligt och korrekt i tal och skrift. Du behärskar med lätthet Microsoft Office-paketet. Erfarenhet av utredningsarbete eller andra liknade arbetsuppgifter är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Arbetstiden kan fördelas mellan veckorna efter behov och den anställdes studieschema.
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Anställningsform: Studentmedarbetare
Omfattning: Ca 8 h / vecka
Tillträdesdatum: 2026-02-02
Varaktighet: 2026-06-07
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
