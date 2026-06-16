Kurator till Kvibergsskolan
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2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Nu söker vi på Kvibergsskolan en kurator.
Kvibergsskolan är en tekniktät skola med flexibla lärmiljöer. Vi är en av Sveriges fem certifierade Apple-skolor. I vår innovativa undervisning har vi ett tematiskt arbetssätt som grund. Skolan består av två skolhus F-3 och 4-9 samt den anpassade grundskola 1-9. Skolans pedagogiska personal är indelade i 6 arbetslag som tillsammans med ledning och stödfunktioner ansvarar för cirka 850 elever. Vi skapar varje dag förutsättningar för elevernas lärande och demokratiska utveckling genom att arbeta med trygghet, gemenskap, självständighet och att möta våra elever med nyfikenhet. Vi har alltid elevernas lärande i centrum och vi bygger en kultur som tar ansvar för vår miljö och varandra. Dina arbetsuppgifter
Som kurator ingår du i skolområdets gemensamma elevhälsa, såväl som enheternas lokala elevhälsoteam. Du bidrar med psykosocial kompetens på organisations-, grupp-, och individnivå. I elevhälsan samverkar du med skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog, skolläkare, biträdande rektor och rektor. Teamets uppdrag är att tillsammans med biträdande rektor, rektor och arbetslag arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stärka barn och ungdomars möjligheter att uppnå målen.
I uppdraget ingår exempelvis att delta i skolans kontinuerliga värdegrunds- och trygghetsarbete, stödsamtal, samverka med och stödja vårdnadshavare, konsultation med personal och insatser i grupp/klass. Du kommer att göra skolsociala utredningar och bedömningar inför mottagande i anpassad grundskola samt utredning av elevs frånvaro. Du dokumenterar ditt arbete i PMO. Du prioriterar också dina insatser tillsammans med skolledning och övrig elevhälsa.
Inom Grundskoleförvaltningen medverkar du på professionsträffar en gång i månaden tillsammans med kuratorskollegor och professionsutvecklare samt deltar i extern handledning. Som ny kurator får du även introduktion samt en mentor. Kuratorer i Grundskoleförvaltningen utgår från en gemensam uppdragsbeskrivning. Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god kunskap om Socialtjänstlagen och Skollagen samt erfarenhet av att arbeta utifrån ett lågaffektivt bemötande.
Meriterande för tjänsten är:
Erfarenhet av arbete som kurator
Erfarenhet av arbete med barn och unga.
Erfarenhet av främjande och förebyggande insatser inom skola eller annan verksamhet.
Utbildning i samtalsmetodik och handledning. Vi arbetar bland annat med Repulse och Motiverande Samtal (MI).
Erfarenhet av arbete i SU-grupp eller liknande verksamhet för elever med NPF-diagnoser.
Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten.
Erfarenhet av att använda InPrint eller liknande visuella stödverktyg.
Som person är du stabil, empatisk, prestigelös och trygg i din yrkesroll. Du har ett stort engagemang för barn och ungdomars psykosociala situation och har förmåga att möta människor i olika livssituationer. Du möjliggör barns berättande och medverkar till att elevernas delaktighet och perspektiv lyfts fram. Du har lätt för att skapa relation och är professionell och respektfull i ditt bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du har ett intresse av att arbeta i en pedagogisk miljö och i team med olika professioner både för att leda hälsofrämjande och förebyggande arbete för elevers utveckling och för att inspirera till tankar och arbete. I ditt arbete är du strukturerad och tydlig och har förmåga att ta initiativ och beslut inom ramen för ditt uppdrag.
Yrkesrollen kräver en hög grad av samarbetsförmåga, självständighet och personlig mognad. Du trivs med att arbeta med komplexa frågor, ser möjligheter och är kreativ. Du behåller lugnet i svåra situationer och kan fatta välgrundade beslut under tidspress.
Stämmer beskrivningen ovan in på dig? Varmt välkommen med din ansökan! Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Mats Sandman, SSR mats.sandman@grundskola.goteborg.se 070-2100603 Jobbnummer
9966772