Verksamhetscontroller till förskoleavdelningen Norra innerstaden
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2026-06-16
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Vill du arbeta nära ledningen i en av Stockholms stads största förskoleorganisationer och bidra till att utveckla styrning, kvalitet och resultat för närmare 950 medarbetare och tusentals barn?
Vi söker nu en verksamhetscontroller för ett längre vikariat med möjlighet till förlängning. Rollen omfattar analys, utredning, uppföljning och verksamhetsutveckling. Du blir ett viktigt stöd till avdelningschef och ledningsgrupp och har en central roll i att omsätta data, styrdokument och politiska beslut till beslutsunderlag och utvecklingsinsatser som gör skillnad i verksamheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en utvecklande roll med stort eget ansvar och fokus på våra yngsta medborgare. Tjänsten innebär ett nära samarbete med förskoleavdelningens ledningsgrupp och en stor förvaltning med bred kompetens.
Här erbjuds du en god arbetsmiljö med goda förutsättningar att kombinera privatliv och arbetsliv, flextid och möjlighet till semesterväxling. Förvaltningen bedriver ett aktivt friskvårdsarbete och erbjuder friskvårdsbidrag.
Läs mer om dina förmåner som anställd i Stockholms stad här: Förmåner för medarbetare - Stockholms stad.
Din roll
Som verksamhetscontroller har du en central funktion i avdelningens styrning och utveckling. Du arbetar nära avdelningschef och ledningsgrupp och ansvarar för att samordna, analysera och följa upp verksamhetens resultat på huvudmannanivå.
I rollen driver du avdelningens systematiska kvalitetsarbete och stödjer chefer i frågor som rör verksamhetsplanering, uppföljning, analys, utredning och utveckling. Du tar fram kvalificerade beslutsunderlag och bidrar med analyser som hjälper ledningen att prioritera, fatta välgrundade beslut och utveckla verksamheten långsiktigt.
Arbetet innebär att du samlar in, bearbetar och analyserar både kvalitativa och kvantitativa underlag. Du skriver rapporter, tjänsteutlåtanden, remissvar och andra beslutsunderlag samt ansvarar för uppföljning av mål, uppdrag och resultat.
Du är ett kvalificerat stöd till avdelningens rektorer i frågor om kvalitet, styrning, uppföljning och myndighetskrav. Rollen innebär många kontaktytor både inom förvaltningen och med stadsövergripande funktioner.
Exempel på arbetsuppgifter:
Samordna och skriva underlag till verksamhetsplan, tertialrapporter, verksamhetsberättelse och internkontroll.
Genomföra analyser och utredningar som stöd för ledningens beslut.
Ta fram statistik, nyckeltal och beslutsunderlag samt identifiera trender, risker och utvecklingsområden.
Stödja chefer i kvalitets- och verksamhetsutveckling.
Handlägga och analysera synpunkter, klagomål och andra ärenden.
Samordna och följa upp statsbidrag och andra riktade uppdrag.
Bereda remisser, tjänsteutlåtanden och politiska ärenden, i nära samarbete med förvaltningens kvalitetsavdelning.
Omvärldsbevaka och följa förändringar i lagstiftning, styrning och nationella uppdrag.
Arbetet är varierande och föränderligt, därför kan även andra arbetsuppgifter förekomma och arbetets innehåll och förutsättningar kan komma att förändras över tid.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom exempelvis statsvetenskap, offentlig förvaltning, juridik, samhällsvetenskap eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Erfarenhet av kvalificerat utrednings-, analys- eller utvecklingsarbete.
Erfarenhet av att arbeta nära chefer eller ledningsgrupper.
Mycket god förmåga att analysera, strukturera och sammanfatta komplex information.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt att skriva rapporter, beslutsunderlag och andra kvalificerade texter.
God digital kompetens och vana att arbeta i olika verksamhetssystem.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från offentlig sektor eller politiskt styrd organisation.
Kunskap om skollagstiftning och styrning av förskola eller skola.
Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete.
Erfarenhet av verksamhetsstyrning, uppföljning och analys.
Erfarenhet av systemstöd för planering och uppföljning, exempelvis Stratsys.
Erfarenhet av remisshantering, myndighetsutövning eller kvalificerad handläggning.
Kunskap om offentlig rätt eller förvaltningsjuridik.
Personliga förmågor
För att lyckas i denna roll ser vi att du är analytisk och kan tolka och bearbeta underlag. Med ett strategiskt perspektiv ser du helheten och förstår konsekvenser av beslut och förändringar över tid. Du är självständig och drivande, planerar och prioriterar ditt arbete och tar ansvar för att utvecklingsprocesser går från idé till genomförande.
Du kan engagera andra i förändringsarbete, leda grupper och skapa struktur i komplexa frågor. Du är tydlig i arbetssätt och kommunikation och uttrycker dig väl i både tal och skrift.Publiceringsdatum2026-06-16Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Rekryteringsprocessen kommer bestå av två intervjuer samt referenstagning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Karlavägen 104 (visa karta
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115 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Förskoleavdelningen Kontakt
Hanna Wirde, avdelningschef 08-50809310 Jobbnummer
9966773